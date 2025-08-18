【Fender 1966 Neck + MJT Body Precision Bass】（北海道 弱男21 21歳）

Screenshot

3年ほど前にスクワイヤーのボディとフェンジャパのネックでニコイチしたFiesta Redのプレベを投稿させて頂いた者です。

その頃は高校生のガキンチョでしたのでもちろんお金なんてある訳もなく、それで満足していましたがハタチを過ぎた今、流石に我慢できなくなってしまい、｢良いプレベが欲しい｣と暴れだします。

高校生の頃より使えるお金が増えたとはいえ、近年おかしいレベルの高騰をしているマジのビンテージなんて勿論買えません。こうなったらまたニコイチを発動するしかない…！

Reverbにて運良く値下げされていたところをなんとか買えた1966年製のネックと、細すぎる指定の上MJTにオーダーしたボディをガッチャンコし、パーツ類も細すぎる拘り(ワガママ)を発動させ、66年のネックに合わせて可能な限りCBS期の仕様に近いものをチョイスしました。

PUは意外と少ないグレイボビン(重要)のリイシューであるダンカンのAQII、コンデンサはMONTREUXのサークルDレプリカ、やりすぎ感の無いレリック(重要)が施されたPG、ラッキーで手に入ったPG下のアルミプレート、現行品よりもギア比がビンテージに忠実な逆巻ペグ(この為だけに買ったフェルナンデスの古いプレベからパーツ取り)らが載っています。

そしてささやかな拘りポイントとして、ヘッドを煙草で焦がしたりPGの先っちょを欠けさせたりしています。

厄介オタク発動させた甲斐あって見た目も音もべらぼうに良く、試奏したことがある同年代のビンテージやFenderCSリイシューよりも良い音してます。(親バカ的な感情かもしれませんが)

こうして自分にとって最強の1本が組め、プレベ探しの旅は終わったかと思いきや…

ラウンド弦用のプレベも1本持ちたいなァ…

となってしまい……

←To be Continued…

◆ ◆ ◆

めたくそカッコいいじゃないですか。てか1966年製のネックを手に入れただなんて、その時点で優勝でしょ。私は、ギターやベースのサウンドはボディやサーキットよりも「ネックが命」と思っているので、最高の弾き心地とサウンドをリーズナブルに手に入れたいと思ったら、こういうネックを手に入れるのが最善策と思うわけです。とはいえ、ネックだけ手に入るなんてこと自体がそもそも無理ゲーなんですけど。そんな奇跡を成し遂げた弱男21さんの完全勝利ですが、もう一本欲しいだなんてそんな奇跡×2…あり得るんだろうか。（BARKS 烏丸哲也）

