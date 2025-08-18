筧美和子、水着姿でビーチ満喫 ヨーロッパ旅行の様子に「楽しそう」「憧れるスタイル」の声
【モデルプレス＝2025/08/18】女優の筧美和子が18日、自身のInstagramを更新。水着姿でビーチを楽しむ様子を公開した。
【写真】筧美和子、美バスト輝くビキニ姿
筧は「Nice↔Eze↔Monaco」とコメントし、ビーチで黒い水着を着用した姿を披露した。地中海の美しい海をバックに石の上にしゃがみこんだリラックスしたポーズが印象的で、ヨーロッパの美しい景色とともに夏のバカンスを満喫している様子を見せている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「楽しそう」「憧れるスタイル」「ニースが似合ってる」「海外旅行羨ましい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
