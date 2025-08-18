NANAMI、水着姿でアウトドア満喫「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/08/18】モデル・アイデザイナーのNANAMIが17日、自身のInstagramを更新。アウトドアを楽しむ様子を公開した。
【写真】堀北真希の妹、美スタイル際立つ水着姿
NANAMIは「大自然の中で最高の整い。火おこしはほとんどお任せしちゃった」とコメントし、白い水着姿でサウナと外気浴を楽しむ姿を披露した。マッシュルームとエビのアヒージョや野菜のサルサ風サラダなど手作り料理の数々を紹介し、「抜け殻になるくらい整った（笑）」と大自然での充実した時間を表現している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「料理上手で素敵」「アウトドアが似合ってる」「キャンプ料理美味しそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆NANAMI、水着姿でサウナ楽しむ
