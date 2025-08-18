「やば…これ捕まらへんの？」爆走軽トラの屋根に“半裸男性”…荷台の“ビーチチェア”で優雅にくつろぐ上半身裸男性の姿も　大阪・泉佐野市

大阪・泉佐野市で14日、軽トラックの屋根や荷台に上半身裸の男らが乗ったまま走行し、別の車を加速して追い越して去った。近くは川遊びのスポットで、20代前半の男たちがはしゃいでいたという。荷台ではビーチチェアに座って両手を広げる姿も見られ、通行人は落下事故の恐れに強い不安を覚えた。

荷台にも…全員20代前半くらいの男性

大阪・泉佐野市で14日午前11時過ぎ、お盆で帰省中の親子が、異様な光景をカメラが捉えた。

サイドミラーに映り込んでいたのは、軽トラックの屋根にしがみつく男性の姿だ。

思わず撮影者も「え？これ…やばいよな？やば…何してるん？」「これ捕まらへんの？」「捕まるやろ！」と声を上げた。

撮影者は「お酒飲んでいるのか、テンション上がっていたか『うわー』って（叫んでいた）」と話す。

危険を感じた撮影者が車を端に寄せると、軽トラックはアクセル全開で猛スピードで追い越していった。そして、そこには軽トラックの屋根だけでなく、荷台にも人が乗っていた。しかも2人とも上半身裸だ。

いったい、こんな危険な状態でどこに向かおうというのか。

撮影者は「（軽トラックが）出てきた付近に、川が流れてるんですよ。川遊びのところになってる」と話す。

撮影者によると、トラックに乗っていたのは全員20代前半くらいの男性だった。

このあたりは川遊びができるスポットとして知られているため、遊びに来たのではないかという。

撮影者は「見ていても不快やし、バンッて落ちてきたら、事故になりかねない。巻き添えじゃないですか。やめてほしいですね」と話している。

その後、軽トラックは颯爽と走り去っていった。

｢人が轢かれているのかと」驚きを隠せず

実は数分後、近くを走っていたバイクのドライブレコーダーも、危険な行為を捉えていた。

車の屋根に乗っている男性、そして荷台にいた人はビーチチェアのようなものに座り、両手を広げながら優雅にくつろいでいる。同じ軽トラックなのだろうか。

撮影者は「人が轢かれているのかと思いビックリしました」と驚きを隠せない。

一歩間違えれば事故につながりかねない危険な行為。ハメを外しすぎないことが大切だ。

（「イット！」8月15日放送より）