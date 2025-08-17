好きなところに後付けできるよ！意外と置き場に困るアレ用の100均ホルダー

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：noma タオルバー（マグネット）

価格：￥110（税込）

耐荷重（約）：700g

販売ショップ：ダイソー

マグネットでピタッと取り付け！『noma タオルバー（マグネット）』

突然ですが、ダイソーのnomaシリーズをご存じですか？モダンで洗練されたデザインが光るキッチングッズが「Tower商品に似てる！」と話題になっているシリーズなんです。

そんなnomaシリーズで、最近また使いやすそうなアイテムを見つけました。それは『noma タオルバー（マグネット）』。マグネットで貼り付けられるタイプのタオルバーです。

シンプルで余計な装飾のないデザインが、どんな場所にもなじんでくれそうでありがたいですよね。バーの裏面にはしっかりとしたマグネットがついていて、冷蔵庫や洗濯機、スチール製品などの磁石が付く面に取り付けられます。

シンプルなデザイン＆スリムな形状だから邪魔にならずにすっきり見える♪

そして、スリムな形状も高評価。一般的なタオルホルダーの中には結構かさばる物もありますが、この『noma タオルバー（マグネット）』は無駄のないスリムな形状をしているので、冷蔵庫脇などに貼っても邪魔になりません。

耐荷重も700gと充分にあるので、タオルをかけるのには申し分なし。写真のように、ずり落ちることなく快適に使用できています♪タオルも同じ白で統一してみたら、タオルバーのスリムなデザインも相まって、生活感が出がちなコーナーがすっきりと見えて嬉しいです。

一点だけ残念なのは、水がかかる場所には取り付けられないこと。キッチンや浴室は水滴がついたり水がかかったりする場所も多いので、注意しながら取り付けることをおすすめします。

今回は『noma タオルバー（マグネット）』をご紹介しました。気になった方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。