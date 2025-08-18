気象庁は、きょう(18日)午前10時25分に宮古島付近で熱帯低気圧が発生したと発表しました。

【写真を見る】【台風情報】“台風のたまご”熱帯低気圧が宮古島付近で発生 今夜（18日）にも台風12号に発達へ あす沖縄本島と先島諸島に接近の見込み 警報級の大雨のおそれも 今後の進路は？【台風いつどこへ？今後16日間の天気予報シミュレーション 気象庁 18日午前10時25分発表】

気象庁によりますと、熱帯低気圧は、午前9時には、宮古島の南南東約310キロにあって、ゆっくりと北北東に進んでいます。

中心の気圧は1008ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は15メートル、最大瞬間風速は23メートルの強い風が吹いています。

この熱帯低気圧は、12時間以内に台風12号へ発達する見込みです。

今後の進路予想は【画像①】の通りです。

今後の進路はどうなる？

熱帯低気圧の中心は、



きょう（18日）午後9時までには

那覇市の南約240キロで台風になり、

中心の気圧は1006ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は18メートル、

最大瞬間風速は25メートル



あす（19日）午前9時には那覇市の南西約80キロ

中心の気圧は1006ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は18メートル、

最大瞬間風速は25メートル



あさって（20日）午前9時には奄美市の西約270キロ

中心の気圧は1002ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は18メートル、

最大瞬間風速は25メートル



21日午前9時には九州の西

中心の気圧は1002ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は18メートル、

最大瞬間風速は25メートル



22日午前9時には九州の西でほとんど停滞し

中心の気圧は1002ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は18メートル、

最大瞬間風速は25メートル



台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、



23日午前9時には九州の西

中心の気圧は1006ヘクトパスカル



が予想されます。

あす(19日)沖縄本島と先島諸島に接近へ 警報級の大雨のおそれも

沖縄の南の熱帯低気圧は沖縄近海を北へ進み、今後12時間以内に台風へ発達し、19日にかけて沖縄本島地方と先島諸島に接近する見込みです。



［雨の予想］

１８日に予想される１時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 ３０ミリ



１９日に予想される１時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 ４０ミリ



１８日１２時から１９日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 １２０ミリ



［風の予想］

１８日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

沖縄本島地方 南東の風 １３メートル（２３メートル）



１９日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

沖縄本島地方 南東のち南の風 １７メートル（２５メートル）



［波の予想］

１８日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ３メートル うねりを伴う

宮古島地方 ２．５メートル うねりを伴う



１９日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う

宮古島地方 ２．５メートル うねりを伴う



［防災事項］

沖縄本島地方では、１９日にかけて激しい雨の降る所がある見込みです。また、雨雲の発達の程度によっては、１９日にかけて警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。



沖縄本島地方では、熱帯低気圧や熱帯低気圧から変わる台風の接近に伴い、１９日から風が強まる見込みです。また、沿岸の海域では１９日にかけてうねりを伴い次第にしける見込みです。強風や高波に注意してください。



沖縄本島地方では、１９日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。



また、先島諸島や大東島地方では、１９日にかけて発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。

全国各地の天気への影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

今後の情報に注意してください。