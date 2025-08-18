ビタミンEカプセル(酢酸トコフェロール)配合！リーフ＆ボタニクス「ナイトハンドクリーム」

松山油脂は、リーフ＆ボタニクスから新たに「ナイトハンドクリーム」を発売します。

リーフ＆ボタニクス「ナイトハンドクリーム」

製品名 ： ナイトハンドクリーム 75g 1,540円

ハンドクリーム ラベンダー 65g 1,155円／20g 451円

ハンドクリーム グレープフルーツ 65g 1,155円／20g 451円

※価格はすべて税込表示です。

成分 ： パラベン・合成香料・合成着色料・鉱物油・シリコーン不使用

発売日 ： 2025年9月10日(水)メーカー出荷

松山油脂オンラインストアにて販売開始

あわせて、同ブランドの定番「ハンドクリーム ラベンダー」と「ハンドクリーム グレープフルーツ」もリニューアル。

夜はこっくり集中保湿、日中はさらっとこまめに保湿。

ダブルのハンドケアが、秋のカサつき、冬の手荒れを防ぎます。

「ナイトハンドクリーム」の特長はこっくり濃厚なつけ心地です。

寝ているあいだの集中保湿に適した成分を組み合わせました。

保湿成分としてビタミンEカプセル(酢酸トコフェロール)を配合。

さらに、エモリエント効果に優れたアボカド油も加えました。

クリームそのものはのびがよく、手肌になじみます。

角質層にじっくり浸透して、手をなめらかに、つややかに保ちます。

冷たく乾いた空気や家事、水仕事など、手荒れの要因から肌を守ることもできます。

就寝時にふさわしい、やさしく包み込むような香りは、ラベンダーとカモミール、そしてオレンジ、3種類の天然精油をブレンドしました。

定番の「ハンドクリーム」は保湿力を高めながら、こまめに塗れるよう、角質層によく浸透し、「しっとりするのにベタつかない」つけ心地を保ちました。

肌を整えるグリチルリチン酸2Kを新たに配合し、カサつきを防いで手をすべすべにする処方にしています。

指先まで包み込むように、肌にするっとなじむ、みずみずしい質感です。

ラベンダー精油のクリアな野の花の香り、グレープフルーツ精油のさわやかな香り、2種類の香りを用意されています。

リーフ＆ボタニクスの製品に共通しているのは、松山油脂が大切にしている「安全性と環境性、そして有用性のバランス」と「使い続けることができる品質と価格のバランス」です。

さらに、「香りは合成香料ではなく天然精油」「合成着色料は使わない」というブランドの方針も守り続けています。

これらをベースに開発した「ナイトハンドクリーム」と新「ハンドクリーム」を、1年を通して愛用できるハンドケア製品としてお届けします。

