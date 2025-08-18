ロジザードが急反落、２６年６月期は投資負担重く営業益１３％減の計画 ロジザードが急反落、２６年６月期は投資負担重く営業益１３％減の計画

ロジザード<4391.T>は急反落している。同社は１５日の取引終了後、２５年６月期の単独決算の発表にあわせて、２６年６月期の業績予想を開示した。売上高予想は前期比１２．１％増の２４億３９００万円とした一方、営業利益予想は同１２．９％減の３億５５００万円、最終利益は同８．６％減の２億５８００万円とした。今期は減益が見込まれたため、嫌気した売りがかさんだ。倉庫管理システムに対するニーズがＢｔｏＢ領域にも広がる中、２ケタの増収を予想する。一方、生産性の向上を図る先端テクノロジーの導入や人的資本への積極的な投資などに取り組むため、利益面は大幅な減少を見込む。



２５年６月期の売上高は前の期比１０．１％増の２１億７７００万円、営業利益は同１７．８％増の４億８００万円、最終利益は同１２．１％増の２億８３００万円となり、過去最高益を更新した。倉庫などの在庫管理システムを提供する主力のクラウドサービスが新規取引先の増加などから好調に推移した。



出所：MINKABU PRESS