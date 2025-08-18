武田真治のムキムキすぎる“魅せるカラダ”に反響「山Pいつのまに鍛えたの？と思ったら違った」の声
俳優の武田真治が、18日までにインスタグラムを更新。鍛え上げられた上半身の筋肉を披露すると、ファンから「山Pかと思いました！」「理想の身体」といった称賛が寄せられた。
【写真】大胸筋の内側が特にすごい武田真治
武田が「最近の#筋トレ 事情を取材して頂きました」と投稿したのは、25日に発売される雑誌『GOETHE』（幻冬舎）10月号「魅せるカラダ」特集からの先行カット。写真にはデニムパンツに上半身裸の武田が、凛々しい表情で鍛え上げられた筋肉を誇示する様子が収められている。
たくましい彼の肉体に、ファンからは「山Pいつのまに鍛えたの？と思ったら違った」「山Pかと思いました！かっこいい!!」などの声が続出。さらに「理想の身体ですね美しい」「大胸筋の内側がめちゃくちゃかっこいいです！」といった反響も集まっている。
■武田真治
1972年12月18日生まれ。子供のころチェッカーズに憧れ、SAXを独学で学ぶ。1989年、高校在学時に「第2回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でグランプリ受賞をきっかけに芸能界入りし人気を博す。1990年に俳優デビュー。1995年にはデビュー・シングル曲「Blow up」も発売しミュージシャンとしても活動開始。2018年に『みんなで筋肉体操』（NHK総合）で再ブレイク。SAX奏者として『NHK紅白歌合戦』にも2018年＆2019年と連続出演を果たした。2020年には21歳年下のモデル・静まなみと結婚。2023年に第1子が誕生している。
引用：「武田真治」インスタグラム（@shinji.takeda）
