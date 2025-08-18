ストライプインターナショナルの主力ブランド「earth music＆ecology（アース ミュージック＆エコロジー）」は、サンリオの「マイメロディ」、「クロミ」とのコラボレーションアイテムを8月22日に全国のearth music＆ecology店舗および同社ECサイト「STRIPE CLUB」で発売する。

earth music＆ecologyから、今年で50周年を迎えた「マイメロディ」と、20周年を迎えた「クロミ」のアニバーサリーイヤーを記念した特別なコレクションが登場する。

同コレクションでは、「マイメロディ」と「クロミ」をイメージしたカラーに、対照的な各キャラクターの世界観を表現したアイテムを展開する。



「マイメロディ＆クロミ／earth 耳付きフーディー」

ゆったりとしたシルエットのパーカーは、フードに各キャラクターの耳モチーフを取り入れ、360度どこから見てもキュートなアイテムに仕上げた。それぞれフロントには音符とドクロをあしらい、バックスタイルには「マイメロディ」、「クロミ」をプリント。キャラクターの魅力をふんだんに詰め込んだ特別な1着を用意した。



「マイメロディ＆クロミ／earth レトロアートスウェット」

秋を感じる深みのあるレッドとパープルカラーのスウェットには、レトロなアートデザインの「マイメロディ」と「クロミ」をプリントした。胸元と背面に施したさりげないお花の刺繍もポイントになっている。



「マイメロディ＆クロミ／earth フェイスポーチ」

そのほか、ふわふわ素材を使用したぬいぐるみのようなフェイスポーチも取り揃えている。

アニバーサリーイヤーをお祝いするコレクションにぜひ注目してほしい考え。

［小売価格］

マイメロディ＆クロミ／earth 耳付きフーディー：5999円

マイメロディ＆クロミ／earth レトロアートスウェット：4999円

マイメロディ＆クロミ／earth フェイスポーチ：2999円

（すべて税込）

［発売日］8月22日（金）

ストライプインターナショナル＝https://www.stripe-intl.com