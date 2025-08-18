温泉やキャンプ場など高原の涼しさと自然を生かした魅力いっぱい！佐久平ハイウェイオアシスパラダ

佐久平ハイウェイオアシスパラダでは、お盆休み期間、家族で1日中楽しめる多彩なコンテンツを展開します。

佐久平ハイウェイオアシスパラダ

所在地 ： 〒385-0002 長野県佐久市上平尾2066-1

アクセス ： 上信越自動車道「佐久平PA」直結

夏営業限定の山頂リフトには、迫力満点の巨大昆虫が初登場します。

キッズランド内には、新感覚の発掘体験「お宝ハンター」が加わり、子どもたちに大人気になることが期待されます。

さらに、昆虫館、カブトムシドーム、BBQ、リフト＆スライダー、みはらしの湯、キャンプ場など、高原ならではの涼しさと自然を満喫できるアクティビティが勢揃いします。

◆夏だけの冒険！山頂リフトに巨大昆虫が出現

標高1,300mの山頂エリアでは、夏営業限定のリフトを運行し、2025年の夏は新たに、「巨大昆虫」が登場します。

記念撮影スポットとしても大注目です。

山頂の巨大ヘラクレス

◆キッズランドに「お宝ハンター」登場

屋内型キッズランドに新エリアが追加されます。

砂の中から化石や宝石を掘り出す「お宝ハンター」は、夢中になって楽しめる発掘体験です。

夏休みの自由研究にもぴったりです。

発掘体験お宝ハンター

さらに、カブトムシドームや昆虫体験学習館、絶景カフェや本格BBQ、高原スライダー、温泉、キャンプ場まで、高原の涼しさと自然を生かした魅力が詰まっています。

◆人気の定番スポットも充実

カブトムシドーム ：生きたカブトムシとふれあえる体験施設(入場無料)

昆虫体験学習館 ：世界の昆虫展示や標本コレクション、

ヘラクレスオオカブトやギラファノコギリクワガタとの

ふれあい体験、森のクラフト作り体験

バーズカフェ ：絶景とスイーツ、本格ピザ窯で焼く人気の

ピッツァややみつきスパイスカレーと魅力的なカフェメニュー

BBQガーデン ：手ぶらで楽しむ本格炭火BBQ(予約推奨)

リフト＆スライダー：高原を爽快に滑走

みはらしの湯 ：浅間山を望む絶景温泉

PARADAキャンプ場 ：星空と高原の夜を満喫

