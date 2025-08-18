「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午前１１時現在で、フラー<387A.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



この日の東京株式市場でフラーは小動き。同社はスマホ向けアプリを中心としたデジタル領域の事業開発コンサルなどを手掛ける。今月１２日に発表した２６年６月期の売上高は前期比１１．１％増の２２億３２００万円、営業利益は同５．４％増の２億円と成長トレンド継続を予想。国内大手企業の堅調なＤＸ投資が引き続き追い風となる見通し。



良好な業績見通しを示したものの、これを受けた翌１３日の同社株は材料出尽くしの売りで急落。その後も冴えない動きを続けており、足もと売り予想数が増加したようだ。



出所：MINKABU PRESS