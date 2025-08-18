うきは産いちじく使用の限定メニュー ピエトロのレストランで提供 フルーツ王国・福岡を応援

ピエトロは8月5日〜9月28日の期間中に、「PREMIO ピエトロ KITTE博多店」と「洋麺屋ピエトロソラリア店」の2店舗限定で福岡県うきは市産の希少いちじく「博多とよみつひめ」を使ったスイーツ「博多とよみつひめと紅茶アイスのパフェ」「博多とよみつひめ×ざくろフローズンジュレ」「博多とよみつひめ×チーズケーキ」の3品を提供する。

うきは市はおいしい水が豊富でフルーツの生育に適した環境として多くの品種を生産する福岡県の「フルーツ王国」として知られる。

「博多とよみつひめ」は福岡県限定のオリジナル品種で、その栽培は県内の契約生産者・生産団体に限られる希少ないちじく。皮が薄いため皮ごと食べることができ、糖度が高く果肉が緻密で厚いことからなめらかでとろけるような食感が特徴となっている。

同社では2019年10月、「うきは応援団 企業パートナー」の認定を受けて同年11月の「ピエトロ創業40周年」記念イベントでは道の駅うきはで「全国道の駅キャラバン  うきは」を開催するなどこれまでもピエトロ商品を使った地元食材の新しい食べ方やおいしさをPRする取り組みに力を入れている。「『博多とよみつひめ』の上品な甘さを引き立てるべく、甘酸っぱいざくろジュレやベリーソース、クリーミーなフロマージュ・ブランを組み合わせ、全体のバランスを整えている。こだわりの期間限定うきは産いちじくスイーツをぜひご賞味いただきたい」（ピエトロ）としている。