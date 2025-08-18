・アップバンクは急動意、企業・教育機関向けにＡＩサービス販売へ

・農業総研が急騰、ビジネスモデル軌道に乗り業績変貌し需給面では買い戻し加速へ

・テンシャルはＳ高カイ気配、「ＢＡＫＵＮＥ」販売好調で２５年８月期業績予想を上方修正

・Ｈｍｃｏｍｍが大幅反発、ファンタラクティブからＤＸパートナー事業を譲受

・テラプローブは続騰し年初来高値を連日更新、７月売上高が３カ月ぶりに増収へ転じる

・グロービングが最高値圏舞う、収益高変化続くなか来期以降の成長シナリオにも刮目

・ＢＴＭが急反騰、ヘッドウォとＡＩエージェントサービスを本格始動へ

・ヴレインＳが急速人気化、ＡＩ外観検査システムの需要旺盛で今期営業６割増益視野

・アドテスト、ディスコなど軟調、米アプライド急落など米半導体株安は逆風ながら押し目買いも観測



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS