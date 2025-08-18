マーブル、抹茶、ホワイトなどのフレーバーを各500円で楽しめる！100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake 堺東店

「チョコが売っていないチョコ専門店」がコンセプトの、「100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake 堺東店」を2025年9月5日にオープン！

100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake 堺東店

価格：全4種類、各500円

所在地 ： 大阪府堺市堺区1条通り17-10 堺東メゾンフルール1階

オープン日 ： 2025年9月5日

営業期間 ： 100日間限定(営業時間は11時00分〜18時00分※完売次第終了)

定休日 ： 不定休

お支払い方法： 現金のみ

商品情報

●スウィート：大人向けに甘さを控えた味わい。

●マーブル、抹茶、ホワイトなどのフレーバーを各500円(税込)で提供。

●クロワッサンの外はサクサク、中はしっとりとした食感で、厳選された生地と高級チョコレートが絶妙にマッチします。

●100日間限定で新商品や限定フレーバーも登場予定。

