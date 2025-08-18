ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A.T>は４連騰し、年初来高値を更新している。同社は１５日の取引終了後、２５年６月期の連結決算の発表にあわせて、２６年６月期の連結業績予想を開示した。今期の売上高は前期比５．３％増の５７億５３００万円、営業利益は同９．５％増の９億９５００万円を計画。最高益の連続更新が見込まれており、好業績を期待する買いが入っている。



ウルフハンドは動物病院を運営している。自社病院の開設と事業承継・Ｍ＆Ａの両輪で事業規模を積極的に拡大する方針だが、これらの影響について連結業績予想に含めていない。高度医療の症例増加などによる既存病院の収益性向上を見込むほか、営業利益は前期のＭ＆Ａなどの一時費用の反動や経費の削減による効果を織り込んだ。



２５年６月期の売上高は前の期比９．５％増の５４億６３００万円、営業利益は同９．９％増の９億９００万円だった。



出所：MINKABU PRESS