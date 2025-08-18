ももクロ百田夏菜子、“えくぼ”封印で圧巻オーラ 「HARE」オケージョンLOOKで多彩な着こなし
ももいろクローバーZの百田夏菜子がモデルに起用された、モードブランド「HARE」2025年秋冬のレディースオケージョンLOOKが21日に公開される。
【全身ショット】美しい…シャープで洗練されたビジュアルを披露した百田夏菜子
全8型のラインアップは公式WEBストアand ST（アンドエスティ）にて同日から予約開始、通常販売はHARE全店舗と公式WEBストアand STにて29日からを予定している。
今回のLOOKでは、アイドルとしての可憐な雰囲気とは打って変わって、昨年30代に突入した百田がモードなスタイリングを着こなし、大人の魅力あふれるシャープで洗練されたビジュアルとなっている。
また、HAREオフィシャルインスタグラムでは、百田の撮影の裏側や、インタビュー映像も公開。チャームポイントのえくぼを封印し、クールな表情で撮影に挑んだ百田のリラックスした一面も見ることができる。
