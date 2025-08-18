『鬼滅の刃』公開1ヶ月で興収257億円突破 『アナと雪の女王』超えで国内歴代興収4位
アニメ『鬼滅の刃』の最新作となる劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（7月18日公開）の興収情報が発表され、公開31日間で観客動員数1827万2941人、興行収入257億8265万6600円を突破した。国内の歴代興収ランキングは『アナと雪の女王』（2014年公開）の興収255億円を抜き、歴代4位にランクインした。
【画像】狂気的な顔！冨岡義勇VS猗窩座 公開された『鬼滅の刃』の新場面カット
現在の国内歴代興収の1位は『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』で407.5億円（2020年）、2位は『千と千尋の神隠し』で316.8億円（2001年）、3位は『タイタニック』で277.7億円（1997年）となっている。
劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』は公開3日間で興収55.2億円を突破し、日本で公開された映画史上でオープニング成績、初日成績、単日成績という3つの記録を更新（興行通信社調べ）。
さらに公開8日間で興収100億円を突破し（観客動員750万5702人、興収105億1805万7100円）、日本映画史上、最速で100億を突破するという記録を更新するなど、国内歴代1位となる興収407.5億円を突破した『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』（2020年10月公開）を上回る興収ペースを維持している。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれる。
■劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』の興行成績の推移（公開日2025年7月18日）
公開初日：興収16億4605万4200円、動員数115万5637人※初日成績 歴代No.１（興行通信社調べ）
公開3日間：興収：55億2429万8500円、動員数：384万3613人※オープニング成績 歴代No.１（興行通信社調べ）
公開4日間：興収：73億1584万6800円、動員数：516万4348人
公開10日間：興収128億7217万6700円、動員数：910万4483人
公開17日間：興収176億3955万7600円、動員数：1255万8582人
公開25日間：興収220億7219万1500円、動員数：1569万8202人
公開31日間：興収257億8265万6600円、動員数：1827万2941人
■『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』興行成績の推移（公開日2020年10月16日）
公開初日：興収12億6872万4700円、動員数91万507人
公開3日間：興収46億2311万7450円、動員数342万493人
公開10日間：興収107億5423万2550円、動員数798万3442人
公開17日間：興収157億9936万5450円、動員数1189万1254人
公開24日間：興収204億8361万1650円、動員数1537万3943人
公開31日間：興収233億4929万1050円、動員数1750万5285人
公開59日間：興収302億8930万7700円、動員数2253万9385人
公開101日間：興収365億円、動員数2667万人
公開220日間：興収400.1億円、動員数2896万人
