サッカーJ1ファジアーノ岡山はきのう（17日）、ホームで柏レイソルと対戦し、2－1で勝利しました。

約3か月ぶりのホーム戦勝利を目指すファジアーノ。迎えるのはこの試合、勝てば単独首位に踊り出る柏レイソルです。強豪を相手に、開始早々チャンスを掴みます。得意のハイプレスで奪ったボールを細かくつなぎ、最後は抜け出した岩渕。

（MF19 岩渕弘人選手）

「（江坂）任君がボールを持ったときにいつでも来る準備はしていて、股抜きだったと思うんですけど、いいボールが来て迷いなく左脚を振り抜きました」

前節のJ1初ゴールに続き2戦連発の先制弾を決めます。その後も果敢にレイソルゴールに迫るファジアーノ。後半45分。試合を決定づけるゴールが生まれます。

GKブローダーセンのロングフィードに反応したルカオ。わずか2人で攻撃を完結。追加点を挙げます。試合終了間際には1点を返されたものの、2－1で勝利したファジアーノ。順位を10位に上げています。

（ファジアーノ岡山 木山隆之監督）

「ホームでなかなか勝つ試合をサポーターの皆さんと分かち合うことができなかったので、非常にいい勝ち方ができたんじゃないかなと思います」

次節は今月23日、ホームに湘南ベルマーレを迎え撃ちます。