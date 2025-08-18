嵐の松本潤が主演するＴＢＳ系日曜劇場「１９番目のカルテ」（日曜・午後９時）の第５話が１７日に放送され、世帯平均視聴率が９・６％を記録したことが１２日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

初回は１１・４％でスタートし、第２話１１・６％、第３話１０・０％。第４話は１０・３％。今回は前回から０・７ポイント減。個人視聴率は５・８％だった。

同ドラマは、富士屋カツヒトさんによる連載漫画「１９番目のカルテ 徳重晃の問診」が原作。脚本は「コウノドリ」シリーズの坪田文さんが手掛ける。病気を診るだけでなく、心や生活背景をもとに患者にとっての最善を見つけ出し、生き方そのものに手を差し伸べる１９番目の新領域・総合診療医を描く新しいヒューマン医療エンターテインメント。松本は自身初となる医師役で、魚虎（うおとら）総合病院に新設された総合診療科に所属する総合診療医・徳重晃（とくしげ・あきら）を演じる。

第５話。心臓血管外科の茶屋坂心（ファーストサマーウイカ）は、卓越したオペ技術と華麗な経歴を持つ魚虎総合病院の看板医師だが、プライベートについては誰も何も知らないミステリアスな人物。茶屋坂は、病院内の「変化」の中心にいる徳重（松本潤）のとある過去を知ったことから、まるで獲物を狩るかのように興味と追求を徳重に向けていく。そんな中、茶屋坂の母・愛（朝加真由美）が、重篤な状態で魚虎総合病院に救急搬送され…という展開だった。茶屋坂にスポットが当たった回でネットは「ウイカちゃん上手すぎ！」「ウイカさんのメイク気になりすぎてずっとお顔見ちゃう」「めちゃくちゃ魅力的だし、美人だし、なにより演技力が半端ない」「やっぱり演技が凄い！」「大河でいいお芝居される方だなと思ったけど19番目のカルテでさらに好きに」と沸いていた。