日経平均18日前引け＝続伸、379円高の4万3757円 日経平均18日前引け＝続伸、379円高の4万3757円

18日前引けの日経平均株価は続伸。前週末比379.53円（0.87％）高の4万3757.84円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1157、値下がりは395、変わらずは65と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を70.50円押し上げ。次いでＳＢＧ <9984>が32.41円、リクルート <6098>が25.63円、コナミＧ <9766>が18.91円、スズキ <7269>が18.03円と続いた。



マイナス寄与度は27.35円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ソニーＧ <6758>が15.53円、ディスコ <6146>が7.29円、レーザーテク <6920>が6.15円、ＳＭＣ <6273>が3.98円と並んだ。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、サービス、非鉄金属、輸送用機器が続いた。値下がり上位には銀行、電気・ガス、海運が並んだ。



株探ニュース

