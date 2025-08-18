◆新日本プロレス「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５」（１７日、有明アリーナ）観衆６８７０

新日本プロレスは１７日、有明アリーナで「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５」優勝決定戦を開催した。

１０年連続１０回目の出場でＡブロック１位「Ｈ．Ｏ．Ｔ」を率いるＥＶＩＬと２年連続２度目の出場でＢブロック３位のＤＤＴ、ＡＥＷ、新日本の３団体と契約するＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡが激突。白熱の戦いは２６分２６秒、レイジングファイヤーでＴＡＫＥＳＨＩＴＡが制し初優勝を飾った。

試合は、ＥＶＩＬがＳＡＮＡＤＡ、ドン・ファレ、高橋裕二郎、ＳＨＯ、ＤＯＵＫＩ、金丸義信、ディック東郷を帯同もゴング前にフェンスへ出るよう促した。

クリーンファイトに徹するかと思いきやＥＶＩＬがＴＡＫＥＳＨＩＴＡの足を持つと、金丸が乱入して低空ドロップキックを放ち、ＴＡＫＥＳＨＩＴＡを場外へ投げ捨てると、ＳＡＮＡＤＡらが袋だたき。さらに、ＥＶＩＬは東郷が勝手に持ち出したトロフィーを受け取り、コーナーポストに登り、トロフィーを高々と掲げた。

優勝戦でも相変わらずのやりたい放題の「Ｈ．Ｏ．Ｔ」。さらにＴＡＫＥＳＨＩＴＡがジャンピングニーアタックを放つとリングに乱入し、ＴＡＫＥＳＨＩＴＡを襲ったがブレーンバスターでファレが投げ捨てられメンバーにはノータッチトペコンヒーロで制裁された。さらにＴＡＫＥＳＨＩＴＡのセコンドのロッキー・ロメロとヤングライオンたちに排除された。

ところが、成田蓮が改良型プッシュアップバーでＴＡＫＥＳＨＩＴＡの左ヒザを殴打。すると、ザック・セイバーＪｒ．が登場し、アンクルホールドで捕獲すると成田を場外へ連れ出し、スリーパーホールドで絞め上げるとバックステージへ追いやった。

ここからついに両者が正真正銘の一騎打ちへ突入。ＥＶＩＬがローリングエルボー、ショートレンジラリアットでＴＡＫＥＳＨＩＴＡを攻め込む。ＴＡＫＥＳＨＩＴＡも人でなしドライバーからジャーマンスープレックスホイップ。両者が持てる技をぶつけ合う熱闘にとアリーナからは「ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ」だけでなく「ＥＶＩＬ」への「コール」も奏でられた。

予想もしないコールをバックにＥＶＩＬはコーナーにのぼってＴＡＫＥＳＨＩＴＡへ雪崩式ブレーンバスター。Ｓｃｏｒｐｉｏｎ Ｄｅａｔｈｌｏｃｋを極めたがロープへ逃げられた。ＥＶＩＬが必殺のＥＶＩＬを繰り出せば、ＴＡＫＥＳＨＩＴＡもラストライドで反攻。ギリギリの展開は、ＴＡＫＥＳＨＩＴＡのエルボーからのレイジングファイヤーでＥＶＩＬは３カウントを聞き優勝を逃した。

午後６時前に終了した熱闘。アリーナは勝ったＴＡＫＥＳＨＩＴＡだけでなく負けたＥＶＩＬにも大きな拍手とコールが送られた。敗れても高い実力を証明したＥＶＩＬはバックステージに現れず無言で夕日がまぶしい有明を去った。

◆８・１７有明全成績

▼第１試合 ２０分１本勝負

ゼイン・ジェイ、○安田優虎（６分２７秒 逆エビ固め）松本達哉●、嘉藤匠馬

▼第２試合 ２０分１本勝負

小島聡、○タイチ（７分１４秒 デンジャラスバックドロップ→体固め）村島克哉●、真壁刀義

▼第３試合 ２０分１本勝負

マスター・ワト、○ＹＯＨ、矢野通（６分４０秒 ＤＩＲＥＣＴ ＤＲＩＶＥ→片エビ固め）田口隆祐、エル・デスペラード●、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ

▼第４試合 ３０分１本勝負

金丸義信、○ドン・ファレ、ＳＡＮＡＤＡ（６分５８秒 エルボードロップ→片エビ固め）タイガーマスク●、エル・ファンタズモ、ボルチン・オレッグ

▼第５試合 ３０分１本勝負

○上村優也、海野翔太、棚橋弘至（８分２４秒 カンヌキスープレックスホールド）ジェイコブ・オースティン・ヤング●、カラム・ニューマン、グレート―Ｏ―カーン

▼第６試合 ３０分１本勝負

外道、石森太二、○ドリラ・モロニー、デビッド・フィンレー（１０分１０秒 ドリラキラー→体固め）永井大貴●、高橋ヒロム、辻陽太、鷹木信悟

▼第７試合 ３０分１本勝負

ＤＯＵＫＩ、ＳＨＯ、高橋裕二郎、○成田蓮（１０分５９秒 地獄の断頭台→体固め）ハートリー・ジャクソン●、藤田晃生、大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．

▼『Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５』優勝決定戦 時間無制限１本勝負

○Ｂブロック３位・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（２６分２６秒 レイジングファイヤー→片エビ固め）Ａブロック１位・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ●