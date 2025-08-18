米ニューヨーク市でレジオネラ症の感染が拡大し、症例数は１０１例に増えた/BSIP/UIG/Getty Images

（ＣＮＮ）ニューヨーク市保健当局は、マンハッタンのセントラルハーレムで確認されたレジオネラ症の集団感染について、患者が１０１人に増え、このうち４人が死亡したと発表した。

原因とみられるのは、大規模ビルの冷却設備に使われる冷却塔。内部の水の温度が高くなりすぎたり滞留したり適切な消毒が行われなかったりした場合、レジオネラ菌が繁殖し、ミストを吸入した人に感染する可能性がある。

市保健局は１４日、１０棟のビルに設置された計１２基の冷却塔からレジオネラ菌の陽性反応が出たと明らかにした。このうち１１基はすでに修理済みで、残る１基も近く処置が完了する予定だという。

当局は「今回の地域での集団感染は、ビルの給湯や給水の配管とは関係がない。住民は飲料水や入浴、料理、エアコンの使用を続けても問題はない」と強調した。

今回の集団感染は７月２５日に最初に公表された。保健当局は検査や修復作業が建物所有者と連携して進められていると説明した。

レジオネラ症はせき、発熱、頭痛、筋肉痛、息切れなどインフルエンザのような症状を引き起こす。世界保健機関（ＷＨＯ）によれば、抗生剤で治療できるが、放置するとショックや多臓器不全を生き起こす可能性がある。

米国疾病対策センター（ＣＤＣ）によると、レジオネラ症患者のおよそ１０％が合併症で死亡し、高齢者や免疫力が低下している人ほど危険性が高い。