【ライブレポート】JO1、スタジアムを熱狂させた『SUMMER SONIC 2025』オフィシャルライブレポ到着

JO1が、 8月17日、千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催された国内最大級の音楽フェス『SUMMER SONIC 2025』のメインステージ「MARINE STAGE」に登場。バンドによる生演奏とダンサー30名を従えたダイナミックな演出に加え、フェスならではのアレンジを施した楽曲やダンスなど、全11曲にわたり熱気溢れるパフォーマンスを繰り広げた。

■ステージに指揮棒を携えた川尻蓮が登場！

『SUMMER SONIC 2025』東京公演のメインステージ「MARINE STAGE」。この日トップバッターを飾ったMrs. GREEN APPLEが作り上げた熱気をそのまま受け取るように、JO1の出番がやってきた。ステージに指揮棒を携えた川尻蓮が登場。川尻の合図に合わせ、黒いマントと仮面をつけたダンサーたちが設置されたひな壇ステージに次々と現れ、30名以上のダイナミックな群舞でショーが幕を開けると、観客の期待感は一気に膨れ上がっていった。

そこへロングヒット中の「BE CLASSIC」のイントロが流れ出し、歌い始めの瞬間、ダンサーの中からマントと仮面を外した豆原一成が姿を現すと、大歓声が巻き起こる。ダンサーに紛れていたメンバーが続々と顔を見せ、ひな壇ステージを駆使した特別なフォーメーションで、目まぐるしく展開していく。

■「次は新曲です！」

続く「SuperCali」では、ジンバルによる臨場感溢れるカメラワークで、それまでとは違ったステージの立体感を見せる。「MONSTAR」では、河野純喜がパワフルなロングトーンをアレンジして響かせ、会場の熱をさらに高めていった。

「Love seeker」のイントロに合わせ、メンバー一人ひとりが「サマソニ！」とコール＆レスポンス。会場には一体感が生まれる。さらに、メンバーがステージの隅々まで広がると、スタジアム全体がJO1のパフォーマンスに引き込まれていく。「Test Drive」では客席でタオルが掲げられ、回しながらジャンプする観客の熱気が渦となってスタジアムが揺れるほどの盛り上がりを見せた。

そして、JO1のフェス出演では定番となった「WOW WAR TONIGHT～時には起こせよムーヴメント(JO1 ver.)」では、観客が腕を左右に大きく振り、青空と一体になった開放感のなか、会場は平和で明るいムードに満たされた。

そして、ひと息ついたところで豆原が「次は新曲です！」と宣言すると、大きな歓声が湧き起こる。「秦 基博さんが提供してくださった楽曲で、歌詞が素敵なので心に留めながら聴いていただきたいです」と曲振りがあると、新曲「ひらく」をサプライズで初披露。これまでのダンスチューンから表情を一変させたこの曲では、メンバーそれぞれの歌声を観客の心にしっとりとした感動を届けた。ピアノの優しい音色で演奏が終わると、会場は温かい拍手に包まれ、ライブの流れに柔らかな余韻が広がった。

■会場全体が思わず“エモい”感情に誘われる瞬間も

後半戦では、エネルギッシュなアッパーチューンをメドレーで連発。「Trigger」は、客席からの熱い掛け声が火をつけ、最高潮に近づいていたボルテージを一気に爆発させる。世界的DJとして活躍するR3HABがプロデュースを手がけた「Eyes On Me(feat.R3HAB)」では、川尻と豆原による息の合ったダンスブレイク、さらに佐藤景瑚の鍛え抜かれたフィジカルを生かしたパフォーマンスが炸裂し、観客から自然に「ふぅ～！」という歓声が沸き起こった。

メンバーが拳を高く掲げてスタートした「無限大(INFINITY) 2025」では、途中からダンサーも加わり、ド迫力のパフォーマンスに。最後は、エモーショナルなロックサウンドの楽曲「Forever Here」。間奏では観客だけで歌う演出もあり、会場全体が思わず“エモい”感情に誘われる。圧巻のライブ力で魅了したJO1に、観客は名残惜しさを感じつつ、大きな拍手と歓声でステージを見送った。

大ボリュームの全11曲のステージを展開したJO1。序盤からラストまで圧倒的なライブ力で観客を惹き込み、スタジアム全体を熱狂で揺らした。歌、ダンス、演出の多様な魅せ方は、観客をワクワクさせるステージで、常に目が離せない展開の連続。フェスならではの開放感と興奮に満ち、幅広い音楽ファンの心を掴みんだ。

この日初披露した新曲「ひらく」は、8月18日に配信リリース。また、『SUMMER SONIC 2025』のセットリストプレイリストも公開されている。

■セットリスト

1. BE CLASSIC

2. SuperCali

3. MONSTAR

4. Love seeker

5. Test Drive

6. WOW WAR TONIGHT ～時には起こせよムーヴメント(JO1 ver.)

7. ひらく

8. Trigger

9. Eyes On Me (feat.R3HAB)

10. 無限大(INFINITY) 2025

11. Forever Here

■「ひらく」ジャケット写真

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

■リリース情報

2025.08.18 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ひらく」

セットリストプレイリストURL

https://lnk.to/jo1_summersonic2025

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/