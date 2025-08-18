ETF売買動向＝18日前引け、株主還元７０、野村女性活躍が新高値 ETF売買動向＝18日前引け、株主還元７０、野村女性活躍が新高値

18日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比33.2％増の1871億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同40.8％増の1637億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００（ヘッジあり） <2248> 、上場インデックスファンド２２５ <1330> 、グローバルＸ クリーンテック－日本株式 <2637> 、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> 、ｉシェアーズ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資 ＥＴＦ <1483> など103銘柄が新高値。ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> 、ｉシェアーズ ドイツ国債 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2857> 、ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース） <1469> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均ダブルインバース <1366> など16銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> は4.41％安と大幅に下落。



日経平均株価が379円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1084億2700万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金957億8600万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が145億2500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が82億3800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が73億4100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が66億4000万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が56億1400万円の売買代金となった。



