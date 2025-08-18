東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、アクセルＨＤ、ＢＴＭがS高 東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、アクセルＨＤ、ＢＴＭがS高

18日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数398、値下がり銘柄数167と、値上がりが優勢だった。



個別ではアクセルスペースホールディングス<402A>、ＢＴＭ<5247>がストップ高。ククレブ・アドバイザーズ<276A>、ＡｐｐＢａｎｋ<6177>は一時ストップ高と値を飛ばした。Ｌ ｉｓ Ｂ<145A>、レジル<176A>、ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、タイミー<215A>、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>など45銘柄は年初来高値を更新。アルファクス・フード・システム<3814>、日本動物高度医療センター<6039>、農業総合研究所<3541>、イタミアート<168A>、コラボス<3908>は値上がり率上位に買われた。



一方、ロジザード<4391>、キッズウェル・バイオ<4584>、クリーマ<4017>、メドレックス<4586>、ヌーラボ<5033>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

