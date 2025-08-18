　18日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　108427　　　53.4　　　 32810
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 14525　　　21.0　　　　8264
３. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8238　　　 3.8　　　 38870
４. <1579> 日経ブル２　　　　7341　　　55.8　　　 353.1
５. <1360> 日経ベア２　　　　6640　　　-7.1　　　 202.8
６. <1321> 野村日経平均　　　5614　　　11.1　　　 45090
７. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3917　　　-0.8　　　　 333
８. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2902　　 193.1　　　 50450
９. <1540> 純金信託　　　　　2103　　　18.9　　　 14900
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　2061　　　54.2　　　 597.2
11. <1306> 野村東証指数　　　1910　　　 7.1　　　3247.0
12. <1320> ｉＦ日経年１　　　1202　　 128.5　　　 44930
13. <1330> 日興日経平均　　　1119　　 106.5　　　 45120
14. <1329> ｉＳ日経　　　　　1090　　　75.0　　　　4516
15. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 717　　　-6.4　　　2044.5
16. <1489> 日経高配５０　　　 717　　　53.9　　　　2498
17. <1545> 野村ナスＨ無　　　 659　　　73.9　　　 35380
18. <1615> 野村東証銀行　　　 653　　 -59.3　　　 458.4
19. <1346> ＭＸ２２５　　　　 597　　　37.9　　　 45120
20. <1308> 日興東証指数　　　 586　　 -42.8　　　　3207
21. <1358> 日経２倍　　　　　 586　　　29.1　　　 61820
22. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 520　　　73.9　　　　 208
23. <1348> ＭＸトピクス　　　 496　　 535.9　　　3235.0
24. <1655> ｉＳ米国株　　　　 477　　 -26.4　　　 685.9
25. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 460　　　18.3　　　　2121
26. <1571> 日経インバ　　　　 454　　　57.6　　　　 492
27. <200A> 野村日半導　　　　 453　　 174.5　　　　1722
28. <2644> ＧＸ半導日株　　　 452　　　65.0　　　　1896
29. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 446　　　34.7　　　 27400
30. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 435　　　-5.4　　　　1084
31. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 423　　　50.0　　　 46100
32. <2516> 東証グロース　　　 419　　 -12.7　　　 628.2
33. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 406　　 -34.0　　　 739.0
34. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 346　　　-2.5　　　　2927
35. <1356> ＴＰＸベア２　　　 341　　　 1.5　　　 213.6
36. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 310　　　45.5　　　 54530
37. <2559> ＭＸ全世界株　　　 309　　 175.9　　　 23080
38. <1595> 農中Ｊリート　　　 282　　　54.9　　　1947.0
39. <1678> 野村インド株　　　 253　　　39.8　　　 335.8
40. <1580> 日経ベア　　　　　 249　　　17.5　　　1305.0
41. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 227　　　41.9　　　 319.7
42. <1398> ＳＭＤリート　　　 223　　　 4.7　　　1965.0
43. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 220　　　30.2　　　 45390
44. <1693> ＷＴ銅　　　　　　 218　　 -18.4　　　　5886
45. <2036> 金先物Ｗブル　　　 208　　　16.9　　　 98710
46. <314A> ｉＳゴールド　　　 208　　　 8.3　　　 234.2
47. <2243> ＧＸ半導体　　　　 204　　 -51.1　　　　2034
48. <1541> 純プラ信託　　　　 185　　　20.9　　　　5913
49. <2038> 原油先Ｗブル　　　 185　　 -23.6　　　　1411
50. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 178　　 474.2　　　3280.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース