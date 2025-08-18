ETF売買代金ランキング＝18日前引け
18日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 108427 53.4 32810
２. <1357> 日経Ｄインバ 14525 21.0 8264
３. <1458> 楽天Ｗブル 8238 3.8 38870
４. <1579> 日経ブル２ 7341 55.8 353.1
５. <1360> 日経ベア２ 6640 -7.1 202.8
６. <1321> 野村日経平均 5614 11.1 45090
７. <1459> 楽天Ｗベア 3917 -0.8 333
８. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2902 193.1 50450
９. <1540> 純金信託 2103 18.9 14900
10. <1568> ＴＰＸブル 2061 54.2 597.2
11. <1306> 野村東証指数 1910 7.1 3247.0
12. <1320> ｉＦ日経年１ 1202 128.5 44930
13. <1330> 日興日経平均 1119 106.5 45120
14. <1329> ｉＳ日経 1090 75.0 4516
15. <1343> 野村ＲＥＩＴ 717 -6.4 2044.5
16. <1489> 日経高配５０ 717 53.9 2498
17. <1545> 野村ナスＨ無 659 73.9 35380
18. <1615> 野村東証銀行 653 -59.3 458.4
19. <1346> ＭＸ２２５ 597 37.9 45120
20. <1308> 日興東証指数 586 -42.8 3207
21. <1358> 日経２倍 586 29.1 61820
22. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 520 73.9 208
23. <1348> ＭＸトピクス 496 535.9 3235.0
24. <1655> ｉＳ米国株 477 -26.4 685.9
25. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 460 18.3 2121
26. <1571> 日経インバ 454 57.6 492
27. <200A> 野村日半導 453 174.5 1722
28. <2644> ＧＸ半導日株 452 65.0 1896
29. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 446 34.7 27400
30. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 435 -5.4 1084
31. <1367> ｉＦＴＰＷブ 423 50.0 46100
32. <2516> 東証グロース 419 -12.7 628.2
33. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 406 -34.0 739.0
34. <1671> ＷＴＩ原油 346 -2.5 2927
35. <1356> ＴＰＸベア２ 341 1.5 213.6
36. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 310 45.5 54530
37. <2559> ＭＸ全世界株 309 175.9 23080
38. <1595> 農中Ｊリート 282 54.9 1947.0
39. <1678> 野村インド株 253 39.8 335.8
40. <1580> 日経ベア 249 17.5 1305.0
41. <1475> ｉＳＴＰＸ 227 41.9 319.7
42. <1398> ＳＭＤリート 223 4.7 1965.0
43. <1326> ＳＰＤＲ 220 30.2 45390
44. <1693> ＷＴ銅 218 -18.4 5886
45. <2036> 金先物Ｗブル 208 16.9 98710
46. <314A> ｉＳゴールド 208 8.3 234.2
47. <2243> ＧＸ半導体 204 -51.1 2034
48. <1541> 純プラ信託 185 20.9 5913
49. <2038> 原油先Ｗブル 185 -23.6 1411
50. <1305> ｉＦＴＰ年１ 178 474.2 3280.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
株探ニュース