ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】名古屋市営地下鉄「鶴舞線」全線で運転再開 人身事故で… 【交通情報】名古屋市営地下鉄「鶴舞線」全線で運転再開 人身事故で一時運転見合わせ 【交通情報】名古屋市営地下鉄「鶴舞線」全線で運転再開 人身事故で一時運転見合わせ 2025年8月18日 11時25分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 名古屋市営地下鉄「鶴舞線」は、八事駅で発生した人身事故の影響で、一時運転を見合わせていましたが、11時過ぎに全線で運転を再開しました。