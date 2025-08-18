明日19日(火)以降、東北から九州を中心に広い範囲で晴れる見込みです。関東や東海、近畿などでは連日35℃以上の猛暑日が続く所が多いでしょう。8月下旬は北海道や東北は曇りや雨が続き、暑さはひと段落しますが、関東や東海は8月いっぱい猛暑は収まりそうになさそうです。

19日(火)〜25日(月)の天気

26日(火)〜31日(日)の天気

26日(火)は北海道は曇りや雨でしょう。東北から九州は晴れますが、関東を中心に一時的に雨が降りそうです。27日(水)は東北は雲が多いでしょう。関東は晴れても雨の降る時間がありそうです。東海から九州は27日(水)以降は連日晴れる見込みです。



最高気温は各地で30℃以上で、特に名古屋では連日35℃以上の猛暑日になるでしょう。大阪でも35℃くらいまで上がる日がありそうです。沖縄も26日(火)から晴れる日が続きますが、30日(土)は一時的に雨が降るでしょう。8月は台風の発生数が平年で年間でも最も多い月ですので、8月後半も台風の発生には注意が必要です。



北海道や東北は猛暑はおさまり、30℃に届かない日が多くなりますが、関東から九州は、8月いっぱいは猛烈な暑さは収まる気配はないでしょう。熱中症には引き続き注意してお過ごしください。