今回は、「ムーミン」デザインの「LEDライトが付くポケットルーペ」を紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」LEDライトが付くポケットルーペ

価格：2,990円（税込）

サイズ：幅約4.4、奥行1.3、高さ8cm（収納時）

重量：約30g（電池込）

拡大率：約3倍

点灯方式：LEDライト（連続点灯時間：約20時間）

電源：CR2016×2個（テスト電池付き）

販売店舗：ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

小さな文字を読むときに重宝する、「ムーミン」のLEDライト付きポケットルーペがベルメゾンから登場！

お花の中にいる「ムーミンママ」や「ミムラ姉さん」、「リトルミイ」のイラストがかわいいデザインです。

スライドさせるとルーペが出てきて、小さな文字を読むのに重宝。

拡大率は3倍となっています。

ルーペ部分をしっかり開けるとライトが付き、暗いところでも見えやすく便利です！

コンパクトサイズで、ポケットやバッグに入れての持ち運びにも便利！

おしゃれでかわいい「ムーミン」デザインなので、プレゼントにもおすすめです。

家でも外出先でもさっと出せて便利に使える、「ムーミン」デザインの小さなLED付きルーペ！

「ムーミン」LEDライトが付くポケットルーペは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。

©Moomin Characters TM

