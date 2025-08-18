リトルミイやミムラ姉さんがかわいい！ベルメゾン「ムーミン」LEDライトが付くポケットルーペ
ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん！
今回は、「ムーミン」デザインの「LEDライトが付くポケットルーペ」を紹介します☆
ベルメゾン「ムーミン」LEDライトが付くポケットルーペ
価格：2,990円（税込）
サイズ：幅約4.4、奥行1.3、高さ8cm（収納時）
重量：約30g（電池込）
拡大率：約3倍
点灯方式：LEDライト（連続点灯時間：約20時間）
電源：CR2016×2個（テスト電池付き）
販売店舗：ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」
小さな文字を読むときに重宝する、「ムーミン」のLEDライト付きポケットルーペがベルメゾンから登場！
お花の中にいる「ムーミンママ」や「ミムラ姉さん」、「リトルミイ」のイラストがかわいいデザインです。
スライドさせるとルーペが出てきて、小さな文字を読むのに重宝。
拡大率は3倍となっています。
ルーペ部分をしっかり開けるとライトが付き、暗いところでも見えやすく便利です！
コンパクトサイズで、ポケットやバッグに入れての持ち運びにも便利！
おしゃれでかわいい「ムーミン」デザインなので、プレゼントにもおすすめです。
家でも外出先でもさっと出せて便利に使える、「ムーミン」デザインの小さなLED付きルーペ！
「ムーミン」LEDライトが付くポケットルーペは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。
©Moomin Characters TM
