安田氏は1949年、岐阜県大垣市に生まれた。

地元を出て慶應大学法学部を卒業後、小さな不動産会社に入社。入社後10カ月で倒産した。以後6年間、賭け麻雀で糊口をしのぐ「プータロー生活」を送る。

転機は78年。麻雀で稼いだ800万円を開業資金に29歳でディスカウントストア「泥棒市場」を創業。この店で、後のドン・キホーテ名物「圧縮陳列」や「POP洪水」という独自の商法を編み出した。卸売業でも成功し、バブルもピークの89年、満を持してドン・キホーテ1号店を東京・府中にオープンした。



「あれからバブル崩壊や、深夜営業に対する反対運動、店舗への放火事件など、様々な試練に見舞われました。それでも35期連続で増収増益を達成しています。お客様に喜んでいただいて利益が上がっているわけで、社会への貢献度が利益にそのまま直結しています。こんな素晴らしい仕事はないと思っています」

2015年には会長兼CEO（最高経営責任者）を退き、ドンキを擁するPPIHの「創業会長兼最高顧問」として現在まで会社の経営に携わっている。

「私にとって、ドン・キホーテを中心としたPPIHグループというのは、私の命よりも大事です。これは、がんになる前からそう思っていました。

だから私にとって、会社を売ってお金にする選択肢はありません。子供たちにも家訓で禁じています。未来永劫、生きながらえる会社であってほしい。私が死んだ後も、受け継いだ人間が死んだ後も、ずっと代々続けてもらいたいのです。虎は死んでも皮を残すと言いますが、それができたらこんなに幸せなことはないなと思います」

後進に伝えたい“不変の経営理念”

心を砕いてきたのが、会社の経営哲学の浸透だ。安田氏は米ジム・コリンズの名著『ビジョナリー・カンパニー』にも触発され、長期的に社会に影響を与える企業づくりを目指してきた。

PPIHには安田氏自身が執筆し、社の経営理念をまとめた冊子『源流』がある。

「後進の社員たちに向け、ここだけは守りましょうというのを『源流』にまとめてある。時代は変化し、未来は分かりません。だけど根本の哲学は間違えてほしくない。『顧客最優先主義』がPPIHの不変の経営理念です。そのために組織の在り方を規定しました」

安田氏が取り入れた異色の仕組みの1つは、CEOを務めた後にヒラの取締役に降格するという決まりだ。

「CEOとは現場の人たちが仕事をやりやすくするための応援団長であるべきで、権力で言うことを聞かなければ左遷だということが絶対にあってはならない。長年CEOの座にいれば必ず権力が発生し、判断も鈍る。だから必ず6年ないしは8年で自動降格して若い人にチャンスを与える仕組みを作りました。“名誉ある降格”をした人は、CEOの時にできなかったことを現場で思いっ切り頑張ってもらうんです」

では、次世代を担う人材に求める条件とは。

「まず、常にファイターであってもらいたい。失敗してもいい。挑戦しないことだけはやめてほしい。次に、偉くなっても威張らず、現場で働いてくれてる人に心の底から敬意を払うこと。最後に、人を褒めるときにお世辞を使わないこと。本人が密かに誇りに思っていることを見つけてあげてほしい。以上の3つだけです」

安田氏が最後にやり残したこと

安田氏は近年、自身とドン・キホーテが成功した核心的な要因を唱えている。それが「運」の哲学だ。

昨年、『運 ドン・キホーテ創業者「最強の遺言」』（文春新書）を上梓し、ベストセラーになった。

安田氏が最後にやり残したこと。それは成功の要因である「運」の哲学をさらに広めることだという。

「私のような凡庸な男がゼロから年商2兆円の企業を築くに至った。そのような人は数少ないと思います。成功したのは運の使い方が人より上手かったから。『幸運の最大化、不運の最小化』に常に努めたからです。

それはつまり運の流れを読み、追い風が吹いたときに全力を投じて攻勢に出る。そこで他を圧倒するような勝利を必ず掴んできました。これをみなさんに伝えることが、私にできる最大の社会貢献なのです。私はこれまで取材で語ることや露出を控えてきましたが、こうやってお話をしたり、本を出すのもその1つです」

更に今年7月には『圧勝の創業経営』（文春新書）が発売された。SBIの北尾吉孝氏、ニトリの似鳥昭雄氏、サイバーエージェントの藤田晋氏、経営学者の入山章栄氏の4人との対談を収めたものだ。時に具体的に、時にそれぞれの経営者の哲学も絡めつつ、名だたる面々との対話が1冊にこめられている。

同書の「長いあとがき」と題した文章でも、〈いきなり私事で恐縮だが〉と切り出し、この最末期がんを告白しているのだ。

「失われた30年」のさなか、ドン・キホーテを成長させ続けてきた安田氏。日本社会を見ていて歯がゆい思いがあったと明かす。

令和はすごくいい時代ですよ

「メディアをはじめ日本人はわざわざ不幸の種を探して、幸せになるチャンスを逃している。100年前や1000年前を振り返ってみて、いつが1番恵まれているか考えてみてください。間違いなく今なんです。歴史のどこを切り取ってもきっとそうだと思います。

戦争の時代、麻酔薬もなかった時代、考えるだけでも怖い。だからこの先も良くなっていくことは歴史が証明している。今がどれだけ恵まれているか。それを考えれば何にでも挑戦できますよ」

安田氏は力強く続ける。

「今の日本は小さいことで叩かれます。それではチャンスをつかもうとしている人を萎縮させてしまう。経済を豊かにするために正当な行為をしている経営者が成功したら、心から拍手をしてほしい。

ただその時に経営者が威張らず、権力者にならず、謙虚になることが出来たら良い。今後たくさんの若い経営者が、いろんな新しいことをやる。日本のこれからは明るいですよ。『失われた30年』のあとは、明るい30年が来ると私は直感しています。

アメリカンドリームという言葉があるようにジャパニーズドリームもあるはずです。それを見られないのはちょっと寂しいですけど。そんな時代がもっと早く来るように、みんなでもっと楽しくやろうよ、と言いたい。令和はすごくいい時代ですよ。本当にみんなに頑張ってもらいたい！」

死の淵に立たされても現役で先頭を走り続ける76歳からの、激励を込めた遺言だった。

