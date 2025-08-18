武田真治 （C）ORICON NewS inc.

　タレント・俳優の武田真治（52）が17日、自身のインスタグラムを更新。雑誌『GOETHE』（幻冬舎）の取材を受けたことを明かし、圧巻の筋肉美を披露した。

　武田は「2025.8.25.発売の#幻冬舎『GOETHE』10月号『魅せるカラダ』特集で、最近の#筋トレ 事情を取材して頂きました」と報告し、写真をアップ。「#無加工無修正 #52歳」などのハッシュタグも添えた。

　この投稿にファンからは「52歳でこのバディーやばすぎ!!胸筋うらやましすぎる 脱帽です」「山Pかと思ったら、シンディだった」「最高です!!筋肉は嘘つかない」「すげ〜いい身体」「素晴らしい筋肉！大胸筋の内側がめちゃくちゃかっこいいです！」「すごー!!彫刻みたい」などの反響が寄せられている。