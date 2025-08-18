武田真治、「#無加工無修正」圧巻の52歳筋肉美ショットに「彫刻みたい」「山Pかと思った」「52歳でこのバディーやばすぎ」 雑誌『GOETHE』で筋トレ事情語る
タレント・俳優の武田真治（52）が17日、自身のインスタグラムを更新。雑誌『GOETHE』（幻冬舎）の取材を受けたことを明かし、圧巻の筋肉美を披露した。
【写真】「彫刻みたい」「52歳でこのバディーやばすぎ」圧巻の52歳筋肉美ショットを披露した武田真治
武田は「2025.8.25.発売の#幻冬舎『GOETHE』10月号『魅せるカラダ』特集で、最近の#筋トレ 事情を取材して頂きました」と報告し、写真をアップ。「#無加工無修正 #52歳」などのハッシュタグも添えた。
この投稿にファンからは「52歳でこのバディーやばすぎ!!胸筋うらやましすぎる 脱帽です」「山Pかと思ったら、シンディだった」「最高です!!筋肉は嘘つかない」「すげ〜いい身体」「素晴らしい筋肉！大胸筋の内側がめちゃくちゃかっこいいです！」「すごー!!彫刻みたい」などの反響が寄せられている。
