運命的な出会いが名門校の大きな原動力になっている。

17日の津田学園（三重）戦で5安打完封勝利を挙げた最速152キロ右腕の横浜・織田翔希（2年）。初戦の敦賀気比（福井）戦に続く2度目の完封劇で17年ぶりのベスト8進出に貢献した。

この2年生エースに絶大な信頼を寄せているのが村田浩明監督（39）だ。同監督は試合後、織田が2日前に胃腸炎を患い、前日練習を休んでいたことを明かしたうえで、「（織田が）『大丈夫です。信じてください』と言った。信じることしかできないから、織田に託しました」と明かした。

在京球団スカウトがこう言う。

「今秋のドラフトでも最初の12人に入ってもおかしくない。2年ながら最速152キロの直球に、チェンジアップ。球速差は、最大で約40キロ。緩急が使えるうえに、スライダー、カットボール、カーブと球種も多彩。低めへのコントロールもいいですからね。卒業するまでケガなく過ごしてほしい」

2年夏に152キロ以上を投げたのは、2013年の済美・安楽（155キロ）、昨年の健大高崎・石垣（153キロ）に次いで3人目。1998年に春夏連覇を果たした松坂大輔（当時3年）以来の新怪物候補である。

いくら全国から好素材が集う横浜とはいえ、ここまでの“超逸材”をどうやって発掘したのか。

織田は中学時代、目立った存在ではなかった。福岡・北九州市出身で、小学1年から野球を始め、3年時に投手に。公立の足立中では軟式野球部に所属していた。

2年前、夏の神奈川大会決勝で慶応に敗れ、失意にあった村田監督が日体大時代の先輩から薦められて福岡を訪れ、中3時の織田のプレーを視察したことで、横浜への入学が決まった。

「慶応戦で負けていなかったら、織田には出会えていませんでした」

「運命的、そういうレールが敷かれているのかな」

と、村田監督がこう振り返る。

「県大会の決勝が7月26日。その直後に北九州で織田に初めて会いましたが、その時点でまだ、進学する高校に目星がついていなかったのです。中学生の有望選手というのは、その時期にはもう方向性は決まっていることがほとんど。そんなことあるんだなぁ……というのが、正直な気持ちです」

村田監督は、北九州で埋もれる逸材に一目惚れした。

「（体の使い方が）柔らかいな、すごくいいなと。中学校のチームは、一塁が織田の妹さんで、二塁も女子選手だった。それで3年時に軟式の全国大会に出て、織田が全部ゼロに抑えて、織田が打ってという感じで。結局、2回戦、3回戦あたりで負けてしまったんですけど、普通だったら全国の大会には行けないかもしれない。全国デビューしたことで、とんでもない選手がいるぞ、と他の高校がワーッとなったんですけど……」

当の織田は横浜を選んだ理由について、こう言っている。

「見学に行った際、グラウンドにゴミ一つ落ちていなかった。選手からの挨拶が素晴らしかった」

指揮官の見立て通り、織田は入学後に急成長。1年時の5月に183センチだった身長は185センチに。最速は142キロから152キロにアップした。

「運命的というか、そういうレールが敷かれていたのかなと思うことも、たくさんあります」（村田監督）

決勝まであと2試合。指揮官と超逸材の邂逅が、春夏連覇を後押しするか。

村田監督は日刊ゲンダイに対し、3年前の「パワハラ騒動」などについても赤裸々に話してくれた。

