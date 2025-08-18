朝ドラ「あんぱん」W再登場に驚きの声「大きくなってる」「全然気づかなかった」
【モデルプレス＝2025/08/18】女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第101話が、18日に放送された。再登場した2人に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
朝ドラ第112作目となる本作は、国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしと妻・小松暢がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を描いた愛と勇気の物語。主人公の柳井のぶを今田、のぶの夫の柳井嵩を北村匠海が演じる。
1964年（昭和39年）、嵩が作詞、作曲家・いせたくや（大森元貴）が作曲した「手のひらを太陽に」は、「みんなのうた」でも紹介され、子どもたちに広く歌われるように。嵩には多くの仕事の依頼が舞い込み、漫画を描く余裕がなくなっていた。
そんな中、嵩のかつての戦友・八木信之介（妻夫木聡）が会社「九州コットンセンター」を設立。のぶと嵩は、お祝いに新事務所を訪れた。すると、ある男性社員がのぶに「のぶさん、お久しぶりです」と声をかけてくる。彼は「ガード下のアキラです」と自己紹介。のぶと嵩がガード下で出会った、戦災孤児だった木月アキラ（齊藤友暁）だった。今は八木の会社で見習いとして働き、のぶは「え？あのアキラくん？」、嵩は「立派になったね」と驚いた。
さらに、ヒット商品のビーチサンダルが話題に上がり、嵩が「ゴム草履ですか…」と関心を示すと「いえ。『ゴム草履』じゃなくて『ビーチサンダル』と言ってください」と指摘した社員がいた。彼は、戦時中に嵩が所属していた小倉連隊の宣撫班班長だった粕谷将暉（田中俊介）。嵩は顔を見ると「へっ？粕谷宣撫班長殿でありますか？」と驚きの声を上げた。
アキラと粕谷の再登場は話題を呼び、視聴者からは「アキラくん大きくなってる」「大人アキラ立派になってて嬉しい」「え！？粕谷班長？全然気づかなかった」「2人が八木さんの元で働いていたとは」「思わぬ再登場に声出た」「また会えるなんて」と驚きや喜びの声が上がっている。（modelpress編集部）
