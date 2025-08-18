¸öÅÄÐÔÌ¤¡¢¥×¥í¥ì¥¹´ÑÀï¤Ç²ù¤·ÎÞ¡ª¡È¿ä¤·³è¡É¤ò³Ú¤·¤à¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈSHOT¤ò¸ø³«¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×
8·î18Æü¡¢¡È¥×¥í¥ì¥¹¹¥¤¡É¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¸öÅÄÐÔÌ¤¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁª¼ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿ÅöÆü¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ê¤É¤âÈäÏª
¸öÅÄ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹G1·è¾¡Àï¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¡Ö¤â¤¦º£Æü¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢ËèÆü¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é»î¹ç·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö»ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥óÎò¤¬Ã»¤¤¤â¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ç¤¹¤¬¡£ TAKESHITAÁª¼ê¡¢evil¤â ¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×¡Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢evil¤¬ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Ä¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ ²ù¤·¤¯¤Æ²ù¤·¤¯¤Æ¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Çµã¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö»î¹ç¤Ë¤ÏÉé¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ »î¹ç¤ò¸«¤Æ³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥¤¡¼¥Ó¥ë¤Ï¡¢¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ ¤º¤ë¸¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ Ãç´Ö¤Î°¦¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ ¤¢¤Î¥¤¡¼¥Ó¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¤¤¤Þ¤Ç¤â¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡Ö·ë²Ì¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¤¢¤Î»î¹ç¤ò¸«¤¿Êý¡¹¤Ø¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£ ¤¢¤ì¤Û¤É¤Î¿Í¤Î¿´¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À º£Æü¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Ã¤Ã¤È¤¦¤Ë¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö»ä¤â¡¢¿´¤Ë»Ä¤ëÀï¤¤¡¢¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ ¿´¤Ë»Ä¤ë¥é¥¤¥Ö¡¢²»³Ú¤òºî¤ë¤¾¡¼¡ª¡ª¡×¡Öº£½µËö¤ÎÅìµþ¸ø±é´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª ¤½¤Î¸å¤Ë¤Ï¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ª ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¼¤Ò¶½Ê³¤·¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ë¸öÅÄ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ä¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°Ãæ¡£8·î22Æü¡Á23Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Zepp DiverCity¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØKODA KUMI¡Á Let¡Çs Party Vol.4 ¡Á¡Ù¤Î³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢10·î¤«¤é¤Ï¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ØKODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 ¡ÁDe-CODE¡Á¡Ù¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§¸öÅÄÐÔÌ¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê