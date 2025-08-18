大谷翔平（31=ドジャース）は昨年の地区シリーズ（対パドレス）で、ダルビッシュ有（39）に完璧に抑えられた。

計6打数無安打、3三振。先日、放送されたテレビ朝日系の番組で、ダルは大谷対策に2023年WBCのチェコ戦を参考にしたと明かしている。大谷は緩いチェンジアップに全くタイミングが合わなかった。「あれを覚えていたので、緩い球は使えるなと。大谷くんはメジャーリーグのキャリアでスローカーブは結構打ってるんですよ。数字だけ見たらスローカーブは良くないんですけど、僕はそこは根拠を持って、思い切って（緩い球で）いっていいと思った」と、カーブを効果的に使って大谷を料理した。

18日までの対戦成績は13打数2安打。大谷はほぼ完璧に抑えられているダルと浅からぬ因縁がある。

投手を志したのはダルがきっかけ。一関シニア時代、「ダルビッシュも手が小さくて、指が短いんだって。それならば僕もいいピッチャーになれるかもしれない」と言った。

ダルは11年のオフ、日本ハムからポスティングでレンジャーズに移籍し、大谷は12年のドラフトで日本ハムに入団した。日本ハムでは入れ替わりだが、大谷はオフにダルビッシュ塾の門をたたいた。先日、引退を表明した中田翔らとともに都内でトレーニング。入団3年目には球団関係者が「あのダルの3年目の体よりすごい」と仰天する筋骨隆々の体を手に入れた。

大谷はしばらく、ダルに日本ハムの後輩としてかわいがられていたものの、プロ3年目の15年に15勝して投手3冠を獲得したころから、ダルが海の向こうからライバル心をむき出しにするようになった。

大谷が翌16年に当時日本人最速の164キロをマークすると、ダルは「バネはすごいけど、僕みたいに細かいことができるわけじゃない」と発言。大谷は「おまえを超えるから超えられないように頑張れ」とダルに言われたという。

ダル煮え湯を飲まされる大谷

大谷は23年オフ、エンゼルスからFAでダルのいるパドレスと同一地区のドジャースに移籍。後を追うように山本由伸（27）もポスティングでド軍に加入すると、ダルはこう言った。

「ドジャースの良さはわかっている。だから倒したいですし、いつも燃える」「大谷くんも山本くんも、もしパドレスが契約できるなら日本人で集まってドジャースを倒したいというのがあった」「（2人のド軍加入で）正直、力が抜けた」

大谷は23年までの6年間、ダルとは対戦した経験がなかったが、昨年はレギュラーシーズンで右前打を1本打っただけ。ドジャースを「倒したいし、いつも燃える」というダルに煮え湯を飲まされている。

■ベテラン右腕の出はなをくじく右前打

大谷は18日のパドレス戦に「1番・DH」で出場し、4打数1安打1得点。得点をメジャートップの118と伸ばした。

ダルとの日本人同士の直接対決は大谷に軍配が上がった。初回、カウント2-2から外角低め約154キロの直球を捉えて右前打。4番フリーマンの先制3ランを呼び込んだ。6番パヘスにも一発が出て、パドレスのエース右腕からいきなり4点をもぎとった。

今季のダルは初回の防御率3.86と打たれる傾向がある。大谷が牽引するド軍打線がダルの立ち上がりの悪さを見逃さなかった。

二回1死一塁で迎えた第2打席は甘く入った変化球を捉えたが、フェンス手前で失速。4試合ぶりの44号はならなかったが、状態の良さをうかがわせた。

試合は八回、救援投手が打ち込まれて同点に追いつかれたものの、直後にベッツが決勝ソロを放って、同地区のライバル相手に3連勝。8月の宿敵同士による直接対決第1ラウンドはド軍が制し、ゲーム差を2と広げた。

なお、ドジャースはこの日、山本由伸と大谷の次回登板を発表。山本は19日、敵地デンバーでのロッキーズ戦に中6日で今季11勝目を狙う。大谷は21日に同じロッキーズ戦のマウンドに上がり、2年ぶりの白星を目指して中6日で先発する。

そんな大谷だが、いまや「投手生命の危機」にまで発展しかねない状況に置かれている。本人の意向もあるとはいえ、球団は投手復帰プランを二転三転させたあげく、現時点で当初より１カ月も前倒ししているのだ。さらに、休養日は父親リスト入りの２日間を除けばゼロ。これでもかとばかりに酷使が続く中、いったいいま何が起きているのか――。

