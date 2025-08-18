俳優の瀬戸朝香さんが自身のインスタグラムを更新。複数枚のオフショットを公開し、友人の大学生の息子に写真撮影を依頼したことを明かしました。



【写真を見る】【 瀬戸朝香 】 「新たなるカメラマン登場〜」 友人の息子が撮影したリゾート写真を公開 「センスあり」と大学生カメラマンを絶賛





瀬戸さんは、「新たなるカメラマン登場〜」という言葉とともに投稿された写真は、南国のリゾート地を思わせる美しい風景の中で撮影されたもので、白い砂浜と鮮やかな緑の葉が特徴的な場所となっています。







瀬戸さんは白いレースのノースリーブトップスにカラフルな柄のスカートを身に着け、リラックスした表情で写っています。ある写真では両腕を広げて太陽の光を浴び、またある写真では目を閉じて穏やかに微笑むなど、のびやかな雰囲気が伝わってきます。







撮影したのは友人の大学生の息子で、瀬戸さんは「いいカメラ持っていたから撮影してもらった」と説明。さらに「センスあり」と、その腕前を高く評価しています。「白い砂浜に葉っぱの緑、陽のあたり方が全然違うから写真がキレイ」とコメントを添え、若いカメラマンの感性を称えました。







投稿には「#旅行」「#友人達と」「#海」「#白い砂浜」というハッシュタグも付けられており、友人たちとのリゾート旅行を楽しんでいる様子がうかがえます。







この投稿に、「お友達のお子さんもセンスありますねぇ すごく素敵です」「空の青と、葉っぱの緑がきれい いい表情で楽しそうですね」「朝香さんが綺麗なのもあるし、カメラも上手」「夏を満喫されてますね」などの声が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】