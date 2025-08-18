「おひつじ座（牡羊座）」2025年8月18日〜8月24日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年8月18日〜8月24日の運勢を西洋占星術で占います。
あなたらしさも足していく。
かゆいところに手が届かなくて、モヤモヤしそう。
それ、知らず知らずのうちに、世評や人の意見に惑わされているせい。「みんながいいと言っているから」「なんかはやっているから」が実は、ハマりきっていないみたい。とはいえ、ブームに乗っておくのは、決してムダにはなりません。「行ったよ」「やったよ」「見たよ」でつながる関係が後日広がりを見せるから。
それはそれとして、別建てで自分の好きも満たしましょう。マイナーな遊びや趣味、「イイネ！」がもらえないアクションを楽しんで。すると、バランスが取れるはず。
愛は、テレの克服がテーマ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）足し算発想で、
あなたらしさも足していく。
かゆいところに手が届かなくて、モヤモヤしそう。
それ、知らず知らずのうちに、世評や人の意見に惑わされているせい。「みんながいいと言っているから」「なんかはやっているから」が実は、ハマりきっていないみたい。とはいえ、ブームに乗っておくのは、決してムダにはなりません。「行ったよ」「やったよ」「見たよ」でつながる関係が後日広がりを見せるから。
それはそれとして、別建てで自分の好きも満たしましょう。マイナーな遊びや趣味、「イイネ！」がもらえないアクションを楽しんで。すると、バランスが取れるはず。
愛は、テレの克服がテーマ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)