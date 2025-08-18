平愛梨、夫・長友佑都へ作る試合前のご飯公開「丁寧で彩り綺麗なご飯ホント完璧すぎます」「美味しそう」
俳優の平愛梨さんは8月18日、自身のInstagramを更新。FC東京所属で夫の長友佑都選手への手作りご飯を公開しました。
【写真】長友佑都へのおいしそうな手料理
また、「『◯時に食べるから宜しく!』と言われると、カオス達の習い事などのタイムスケジュール組むのは苦手なはずなのに…夫から頼まれる試合の日の昼食だけは遅れたことがないｗ) 自分でもコレだけに関しては本当に不思議笑)」と明かしました。
コメントでは、「お忙しいのに丁寧で彩り綺麗なご飯ホント完璧すぎます」「旦那様への、愛が、不思議な力を発揮するのですね」「美味しそう 愛梨さんの愛情タップリ 素敵だね」「尊敬します」と、称賛の声が上がっています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「夫から頼まれる試合の日の昼食だけは遅れたことがない」「自分に全く自信のない私ではあるけれど 唯一、自分で褒める!としたら 夫の試合前に作るごはん」とつづり、写真を3枚載せている平さん。おそらく1枚目は子どもたち、2枚目が自身、3枚目が長友選手のご飯と思われます。肉、野菜、汁物と、栄養バランスの取れた内容です。
息子4人の姿も披露自身のInstagramで手料理ショットをたびたび公開している平さん。6月1日には「子供達の朝時間」と題し、息子4人への朝ごはんを披露していました。また、かわいい息子たちの姿も載せているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
