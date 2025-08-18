ÎäÂ¢¸Ë¤ò³«¤±¤ë¤ÈàÀ¸¼óá¤¬¥³¥ó¥Ë¥Á¥Ï¡¡¶²ÉÝ¤Î¸÷·Ê¤Ë4.7Ëü¿ÍÀïØË¡Ö¤³¤ï¤¤¡ª¤³¤ï¤¤¡ª¡×¡Ö¶«¤Ó¤½¤¦¡×
¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£2025Ç¯8·î14Æü¤ËÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤¤¤Î¤·¤·¤Î¿Í¡Ê¡÷inoshishinohito¡Ë¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Æü¾ï¤ËÀø¤àÈóÆü¾ï
¤¤¤Î¤·¤·¤Î¿Í¤µ¤ó¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆ°Êª¤Î¹ü³ÊÉ¸ËÜ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¹ü³ÊÉ¸ËÜ»Î¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ú¥Ã¥È¤òÉ¸ËÜ¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ÆÉ¸ËÜ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢Ì¤ÍøÍÑµû¤ä¶î½ü¤µ¤ì¤¿Æ°Êª¤Ê¤É¤òÉ¸ËÜ¤Ë¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤ËÄÃºÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¡¢¹ü³ÊÉ¸ËÜ¤ÎºàÎÁ¤Î1¤Ä¡£¥è¥·¥¥ê¥¶¥á¤ÎÆ¬Éô¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÉáÃÊ¤ÏÂç·¿¤ÎÉ¸ËÜÍÑ¤ÎÎäÅà¸Ë¤ÇÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»«¤¯»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿ÍâÆü¤Ë¤Ï»«¤¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¿ÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤¤¤Î¤·¤·¤Î¿Í¤µ¤ó¡Ë
¤«¤Ê¤ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë³¨ÌÌ¤À¤¬¡¢¤¤¤Î¤·¤·¤Î¿Í¤µ¤ó¤Î²È¤Ç¤Ï¡Ö³ä¤ÈÉáÄÌ¤Ê¸÷·Ê¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¸«´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£¤¿¤À¡¢¡ÖµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ë¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¡¢¡¢¡£¡×¤È¤³¤Á¤é¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤â´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î²È¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤À¤Ã¤¿¤é......¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤È¹ø¤¬È´¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¸÷·Ê¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï4Ëü7000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê18ÆüÄ«»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ï¤¤¡ª¤³¤ï¤¤¡ª¡×
¡Ö°ìÈÌ¿Í¤Ê¤éÉáÄÌ¤Ë¶«¤Ó¤½¤¦¤Ê°Æ·ï¤Ç¤¹¤Ê¡££÷¡×
¡ÖÃÎ¤é¤º¤Ë³«¤±¤¿¤é°ì½ÖÆ¬¤¬º®Íð¤¹¤ë¡×
¡Ö¾å¼ê(JAWS)¤ËÆþ¤ì¤¿¤Í¡×
¡ÖBµé¥µ¥á±Ç²è¡Ø¥Õ¥ê¥Ã¥¸¡¦¥·¥ã¡¼¥¯¡Ù¡×
¡Ö¥µ¥á±Ç²è¤À¤Ã¤¿¤éÎäÂ¢¸Ë¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¥µ¥á¤Î¼ó¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤ÆÊá¿©¤·¤Æ¤¯¤ë¡×
¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Á¤ËÂÐ¤·¡¢¤¤¤Î¤·¤·¤Î¿Í¤µ¤ó¤Ï
¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Æü¾ï¤È¡¢¥µ¥á¤ÎÆ¬¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÈóÆü¾ï¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¼ã´³¶¸µ¤¤¸¤ß¤¿´¶¤¸¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Áá¤¯¹ü³ÊÉ¸ËÜ¤Ë¤·¤Æ¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£