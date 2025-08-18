「おひつじ座〜うお座」2025年8月18日〜8月24日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年8月18日〜8月24日の運勢を西洋占星術で占います。
運気はスローダウン。夏の疲れが出たり、お盆休み明けで調子が狂ったり、いつも通りにやっているつもりでも、成果が上がりにくいでしょう。そういうものだと割り切っていくのが一番です。
でも、もし、今週、大事な用事があるなら、ギュッとパワーを凝縮してみて。優先順位を明確にして、集中していきましょう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）足し算発想で、
あなたらしさも足していく。
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）センシティブな気分。
心を満たして。
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）面倒見よく。
濃やかに気を配る。
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）心に正直に、
ワガママに生きる。
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）チューニングタイム。
まずは、パワーチャージを。
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）ゆるゆるのススメ。
焦らない、急がない。
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）アンバランス。
全方向フル回転で。
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）伸び盛り！
限界なんてない！
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）臨機応変。
アドリブでいく。
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）“鎖国”のススメ。
パワー温存、内向で！
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）迷子な気分。
恥はかき捨てで。
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）繰り返しが変化を呼ぶ。
まず、愚直にやってみて。
