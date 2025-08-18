2025年8月第4週の12星座占いです。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年8月18日〜8月24日の運勢を西洋占星術で占います。

運気はスローダウン。夏の疲れが出たり、お盆休み明けで調子が狂ったり、いつも通りにやっているつもりでも、成果が上がりにくいでしょう。そういうものだと割り切っていくのが一番です。

でも、もし、今週、大事な用事があるなら、ギュッとパワーを凝縮してみて。優先順位を明確にして、集中していきましょう。


おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）

足し算発想で、
あなたらしさも足していく。

おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）

センシティブな気分。
心を満たして。

ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）

面倒見よく。
濃やかに気を配る。

かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）

心に正直に、
ワガママに生きる。

しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）

チューニングタイム。
まずは、パワーチャージを。

おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）

ゆるゆるのススメ。
焦らない、急がない。

てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）

アンバランス。
全方向フル回転で。

さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）

伸び盛り！
限界なんてない！

いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）

臨機応変。
アドリブでいく。

やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）

“鎖国”のススメ。
パワー温存、内向で！

みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）

迷子な気分。
恥はかき捨てで。

うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）

繰り返しが変化を呼ぶ。
まず、愚直にやってみて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)