お盆休み中に、ある東京都内の小劇場で連日「満員御礼」となっている舞台がある。演劇の名前は「5月35日」。存在しない奇妙な日付となっている。

1989年6月4日に、中国北京で民主化を求める学生や市民に対し、軍が武力で鎮圧し、多くの死者を出した。いわゆる「六四・天安門事件」だ。中国政府は事件を「反革命暴乱」と位置づけ、事件に関する情報の統制を今も続けている。事件の6月4日を直接表現せずに、「5月35日」という実際存在しない日付の比喩で、事件の遺族を描く舞台劇が香港の劇作家によって、2019年5月に香港で初公演を迎えた。

しかし、その後、香港での大規模デモをきっかけに、2020年10月に香港国家安全維持法が実施され、言論の統制が一層厳しくなり、隠語であっても「5月35日」は上演できなくなったのだ。

こうした中、舞台の場が日本に移ってきた…。



■日本で2022年初演、2025年再演を迎えるという意味合い

舞台劇「5月35日」は、「天安門事件」で息子を亡くした老夫婦を描いている。香港の女性劇作家・荘梅岩（そうばいがん）さんが複数の「天安門の母」（天安門事件で子どもを亡くした母たちの会）関係者へのインタビューをもとに創作したものだ。

物語は、母親は「天安門事件」で亡くなった息子のことを忘れられず、年老いた夫の介護のため行動を起こせずにいたが、自身が病に倒れ余命わずかと知ると、息子の命日である6月4日に天安門広場に弔いに行くことを決意するところから始まった。

日本で上演される「5月35日」は、劇作家で、作家太宰治の孫娘でもある石原燃さんが翻訳に加わり、日本語版の脚本を手がけた。「天安門の母」を演じたのは女優・竹下景子さん。夫役は、劇団Pカンパニー代表で、大阪芸術大学舞台芸術学科教授の林次樹さんが務めている。

2020年以降、香港で上演が出来なくなったことを受け、台本が演劇仲間の紹介で日本の劇団に持ち込まれ、2022年4月に東京で初演を迎え、観客から好評を得て、3年後のことし、全国の20か所あまりでの巡演が決まった。中国では今なお語ることがタブー視されている「天安門事件」をテーマとした舞台劇が日本で度々上演されていることで、大きな話題を呼んでいる。

■「なぜこのような舞台の主演を引き受けたか」と竹下景子さんに聞く

8月15日の舞台のあと、主役2人を中心としたトークショーがあった。2時間近くの熱演の後にもかかわらず、母役の竹下景子さんはエネルギッシュに語る。

「最初に、この戯曲を読んだ時、私には当たり前のことをするのに、何故こんなにも命がけなのか分からなかった。

この夫婦が生きてきた80年間の中国の出来事を調べるうちに、体制の推移、それに伴う生活の変化と国による管理統制。今の日本で暮らす私達には想像しがたいほどの中国の実際が分かってきた。

まず知ることから始まって、そして、決して忘れていけない」



■モデルとなった「天安門の母」の現状

天安門事件の翌年、17歳の息子を亡くした母の丁子霖さんと、19歳の息子を亡くした母の張先玲さんの二人が、息子たちがどこで、どのように亡くなったのか、協力しながら調べはじめたことがきっかけ。その後、ほかの遺族と次々と出会い、事件の真相究明と責任追及のため、「天安門の母」の会が結成された。一時、メンバーが200人近く増えた。

しかし、中国当局による厳しい監視と言論封殺が続き、近年は命日前後の追悼活動も厳しく制限されている。

今年の6月4日、「天安門の母」のメンバーの高齢化が進み、すでに79人が亡くなったものの、108人のメンバーが連名で会のホームページで声明を公表した。

「彼らが36年前に受けた苦しみを永遠に忘れないよう願う」としたうえで、事件の公正な調査と犠牲者の名前や人数の公表、遺族などへの賠償、それに、事件の法的な責任の追及を求めている。



しかし、中国では当該ホームページが、当局の「網警」（ネット警察）によってブロックされ、母たちの声明や映像は一般の市民たちの目に触れられないよう閲覧が制限されている。外国メディアによる取材も妨害された。



■「5月35日」を忘れないというメッセージ

事件から36年、中国では、1989年6月4日の歴史的な出来事を知らない人がどんどん増えている。中国人留学生たちは、日本に来て初めて「六四」とは何かを知って、驚いたという。

「天安門事件」の研究者で、中央大学の及川淳子教授は、「『5月35日』、それは存在しないはずの一日だ。しかし、その意味を知る人は、『6月4日』に心を寄せ、あの事件に思いをめぐらせている。日本で2022年の初演に続き、今回の再演には歴史の記念碑としての意義がある」と舞台のパンフレットに書き込み、事件を忘れないよう呼びかけている。