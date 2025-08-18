白河小峰城 , , via Wikimedia Commons

鷹橋忍：ライター

今回は、大河ドラマ『べらぼう』において、井上祐貴が演じる松平定信を取り上げたい。

11歳から治国の道を志す

松平定信は宝暦8年（1758）に生まれ、翌年正月に賢丸（まさまる）と命名された（ここでは松平定信で統一）。

寛延3年（1750）生まれの蔦重より8歳、渡辺謙が演じる享保4年（1719）生まれの田沼意次より39歳年下となる。

八代将軍・徳川吉宗の次男・宗武（むねたけ）を祖とする「田安家」。

四男・宗尹（むねただ）を祖とする「一橋家」。

九代将軍・徳川家重（吉宗の長男）の次男・落合モトキが演じる重好（しげよし）を祖とする「清水家」の三家を御三卿というが、定信は田安家の初代当主・宗武の七男である。

眞島秀和が演じる十代将軍・徳川家治（九代将軍・徳川家重の長男）と、生田斗真が演じる一橋治済（宗尹の子）と同様に、定信も吉宗の孫だった。

母は、1歳上の兄・定国（六男）と同じく、側室の「とや」であるが、父の正室・花總まりが演じる宝蓮院に養育された。

定信は、明和元年（1764）には田安家の家臣で儒学者の大塚孝綽（おおつかたかやす）から儒学と書道を学ぶようになり、明和5年（1768）には弓術を家臣の常見文左衛門に習いはじめるなど、文武を研鑚して育った。

政治への野心は、早くから抱いていたようである。

定信の自叙伝『宇下人言』には、11歳の頃から治国の道を知りたいと思い、このように治めようと、様々な工夫を書き留めたり図にしたことが記されている。

また12歳の時に著した『自教鑑』をはじめ、生涯の著述は800冊にもおよぶという（桑名市博物館『松平定信小伝』）。

明和8年（1771）6月4日、父・田安宗武が死去すると、宗武の五男・入江甚儀が演じる治察（はるあき）が、家督を継いだ。

この時、田安家の男子は、治察と定信だけだった。

治察よりも先に生まれた男子4人はすでに早世しており、定信の同母兄・定国は明和5年（1768）に伊予松山藩主・松平定静の養子に迎えられていたからだ。

田安家の当主となった治察は、病がちで跡取りもなかったため、いずれは定信を養子に迎えるつもりだったと考えられている（桑名市博物館『松平定信小伝』）。

何事もなければ、定信は田安家を継いでいたのかもしれない。

ところが、安永3年（1774）3月、17歳の時、定信の運命が大きく変わる。

11万石の白河藩の藩主である、久松松平家の当主・松平定邦（まつだいらさだくに）の養子に迎えられることとなったのだ。

田安家は当主不在に

江戸城において、藩主の控えの部屋である「殿席」は、大名の家格を視覚化するもので、「溜間（たまりのま）」が最高の部屋とされる。

溜間詰の大名は老中から幕政の説明を受けるなど、政治顧問的な役割も担っていたという。

伊予松山藩主・松平定静は、定信の兄・定国を養子に迎えたことにより、殿席が帝鑑間（ていかんのま）から溜間に昇格している。

白河藩主・松平定邦も溜間詰への昇格を望み、伊予松山藩主と同じく田安家から養子を迎えようと、田沼意次に働きかけた。

田安家は反対したが、押し切られ、定信は定邦の養子に迎えられることとなったという（以上、安藤優一郎『田沼意次 汚名を着せられた改革者』）。

こうして、定信は安永3年（1774）4月、松平定邦より贈られた「定信」に名を改め、5月には養家に移る儀式も行なった。

だが、定信はその後も、しばらくの間、田安家に居住している。

そんななか、同年8月に田安家の当主である兄・治察が、22歳で死去してしまう。

治察には跡継ぎがおらず、田安家では定信の相続を願って、幕府に働きかけた。

だが、幕府、すなわち田沼政権は却下した。

もし、この時、定信が田安家の当主となっていたら、十一代将軍の座に就くこともありえたという。そのせいか、定信は田沼意次を深く憎んでいた。

定信は八丁堀にある白河藩の上屋敷に移り、田安家はしばらくの間、当主不在の状態に陥ることになる。

白河藩主となる

松平定信像

松平定邦の養子となった定信は、養父母の孝養に尽力し、学問と武芸に精進した。

安永5年（1776）3月には、はじめて白河に赴いている。

同年5月には元服し、養父・松平定邦の娘である峯姫と結婚した。

峯姫は、定信より5歳年上だった。

夫婦仲はよかったとされるが、峯姫は天明元年（1781）11月に死去してしまう。定信は峯姫について、「才気が優れているうえに、よく夫に貞順した」と述懐している。

天明3年（1783）10月、定邦が隠居し、定信が松平家の家督を継ぎ、白河藩主の座に就いた。定信、26歳の時のことである。

定信は自ら衣食を質素にしたうえで、困窮者の救済、疫病予防のための灸の普及、目安箱の設置や学問所の設立など、真摯に幕政に取り組んだ。

この頃、火山の噴火、洪水、天候不順などによる大凶作から、「天明の飢饉」と称される大飢饉にみまわれ、餓死者が続出していた。

しかし、襲封して間もない定信の迅速な飢饉対策により、定信の領内では直接の餓死者は最低限に抑えられたという（『福島県立博物館編『定信と文晁 松平定信と周辺の画人たち 平成4年度第3回企画展図録』）。

飢饉対策の成功は、定信の名声を高め、江戸でも評判となったようである

異例の老中首座就任

定信は、養父・松平定邦の願いである溜間詰への昇格を果たすため、参勤交代で江戸に在勤している際に、意次の屋敷に頻繁に通い、意次の用人たちに金品を贈った（安藤優一郎『田沼意次 汚名を着せられた改革者』）。

その結果、天明5年（1785）12月には、幕府から念願の溜間詰を命じられた。これは定信の幕政進出のスタートとなる。

天明6年（1786）8月25日には十代将軍・徳川家治が死去した。

後ろ盾を失った老中・田沼意次は同年8月27日に病気を理由に依頼免職となり、閏10月に2万石を没収されて失脚した。

翌天明7年（1787）4月には、城桧吏が演じる一橋家の家斉（一橋治済の子）が、十一代将軍の座に就いている。

幕政への参画を狙う定信は、従兄弟で、現将軍の実父である一橋治済と手を組み、御三家の推挙も受け、老中の座を目指した。

一橋治済と御三家に擁立された定信は、一時は難航したものの、同年6月19日、30歳で老中首座（老中の最上位）に就き、奥勤めも兼務することとなった。天明8年（1788）3月には、将軍補佐に任命されている。

定信の老中首座就任は、異例ずくめだった。

老中は、特定の家から何代にもわたって就任するケースが多く見られ、定信の久松松平家のように、老中はもちろんのこと幕府の重職にも就いた者がいない家から老中が出る。まずこれが異例である。

また、定信のように幕府の役職に就いた経験もないまま、いきなり老中に、しかも首座に就任するのも、極めて異例だった。

しかも、江戸時代を通じて、老中の就任時の平均年齢は45歳であり、30歳での定信の就任はかなり若い。

定信がこのような異例の抜擢を受けたのは、本人の能力もあるが、一橋治済と御三家の後ろ盾があったからだという（以上、藤田覚『松平定信 政治改革に挑んだ老中』）。

老中首座に昇りつめた定信は、「寛政の改革」に乗り出していく。

質素倹約、文武の奨励、綱紀の粛正を打ち出した寛政の改革により、出版統制が強化された。

蔦屋重三郎も取り締まりの対象となり、出版界の多くのジャンルは冬の時代を迎えることになる。

老中解任後は白河藩主として藩政に尽力

定信は寛政5年（1793）年7月、依頼辞任の形をとって将軍補佐と老中職を解任された。

辞任の理由に関しては、定信が、閑院宮典仁親王に太上天皇の称号を贈ることに反対した「尊号事件」、一橋治済を大御所として迎えることに異を唱えた「大御所事件」など、様々な説が取り沙汰されているが、定信の緊縮政策が、庶民から幕府内部に至るまでの反発を招き、支持を失ったからともいわれている（桑名市博物館『松平定信小伝』）。

老中解任後の定信は、白河藩主として藩政に力を尽くした。

文化9年（1812）に家督を嫡子に譲ると、「楽翁」と号し、学問と著述に勤しみ、文政12年（1829）5月13日、72歳で没した。

もしも将軍となっていたら、どんな人生を歩んだのだろうか。

筆者：鷹橋 忍