7月18日より公開中の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の第4弾キービジュアルと第4弾キービジュアル解禁PVが公開された。

参考：『鬼滅の刃』外崎春雄監督の“作家性”はなぜ無視されるのか？ 映画史に残る“偉業”に迫る

累計発行部数2億2000万部を突破した吾峠呼世晴による同名漫画が原作のアニメ『鬼滅の刃』。家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰󠄀豆子を人間に戻すため、鬼殺隊へ入隊することから始まる本作は、2019年4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編』の放送を開始。

2020年10月には『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が公開され、2021年から2022年にかけて、『テレビアニメ「鬼滅の刃」無限列車編』『テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編』が放送・配信された。2023年2月より『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』が開催され、4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』を放送・配信、2024年2月からは前作を超える145以上の国と地域で『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ』が開催。そして、5月より放送された『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』最終話の放送後に、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』が三部作として制作されることが発表され、7月18日から『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が公開されている。

公開されたキービジュアルでは、胡蝶しのぶと童磨の戦いが描かれている。

童磨が顔をあげるシーンから始まる第4弾キービジュアル解禁PVは、2人の戦いの緊張感が伝わる内容となっている。

あわせて新場面写真も公開。竈門炭治郎と冨岡義勇が猗窩座と戦うシーンの新たな瞬間が切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）