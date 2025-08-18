鈴木奈々、5年前とのBefore＆Afterショット公開 体型変化を赤裸々告白「昔より体重も増えた」
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が18日、自身のインスタグラムを更新し、過去と現在の体型を比較したビフォーアフター写真を公開した。
【写真】5年前とのビフォー＆アフターショットを披露した鈴木奈々
鈴木は「左がビフォーで右がアフターです！ 左は5年前で、右が今の私です」と説明。「昔より体重も増えたし、バストケアしてるからバストアップしたよー！ 今はCカップです」と赤裸々に告白した。
投稿には「#身長154センチ」「#体重50キロ」といった自身のプロフィール情報も添え、自然体の姿を見せた鈴木。ファンからは「両方好き」「美しさが増してる」「顔つきが柔らかい雰囲気になってる」といった声が寄せられている。
