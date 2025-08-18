【ワシントン＝池田慶太】米国のルビオ国務長官は１７日、トランプ大統領とウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領が１８日に予定する会談について、ロシアのウクライナへの再侵略を防ぐ「安全の保証」が議論の中心になると述べた。

協議の行方次第では米国が関与する「可能性はある」との認識を示した。ＦＯＸビジネスなど米テレビ番組で語った。

ルビオ氏は、ウクライナが求める「安全の保証」について「詳細を詰める段階にある」と説明し、「ロシアに示し、受け入れさせなければならない」と述べた。また、「ウクライナは主権国家として安全保障同盟に加盟したり、他国と合意を結んだりする権利がある」と強調し、ロシア側はこうした点を「理解しなければならない」とも指摘した。

トランプ氏は１７日、自身のＳＮＳへの投稿でウクライナの北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟を改めて否定した。「ゼレンスキー氏が望めば、ほぼ即座にロシアとの戦争を終わりにできるし、戦い続けることもできる」と主張し、和平の行方はゼレンスキー氏の判断次第との認識を示した。

スティーブン・ウィトコフ米中東担当特使は同日、ＣＮＮの番組で、ＮＡＴＯの集団防衛に準じた保護を米国がウクライナに提供することをロシア側が認めたと主張した。具体的な内容には触れなかった。