「本人なの？」なえなの、金髪×顔面ピアスの別人級の近影に賛否「え、こっちのが断然好き」「くそ可愛い」
インフルエンサーでモデルやタレントとしても活動するなえなのさんは8月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。別人のように見える近影を公開しました。
【写真】なえなのが見せる別人級の近影ショット
ファンからは、「加工とピアスがきつ過ぎる」「だれ？」「こんな可愛かったっけ？」「え、やばかわい」「みんな可愛いとか言ってるけど、めちゃくちゃ色っぽい」「このなえなのくそ可愛い」「凄い変身！」「ビックリした！リアル過ぎる」「本人なの？」「海外ガールじゃん」「え、こっちのが断然好き」など、賛否含めさまざまな声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「みんな可愛いとか言ってるけど、めちゃくちゃ色っぽい」投稿に写真を2枚載せているなえなのさん。金髪×ショートヘア×顔面ピアスというスタイルです。1枚目はアップで、2枚目は少し引きで撮った自撮りショットとなっています。ピアスは、鼻の横と唇についています。なえなのさんの今までのイメージとは大きく異なるよう。
「マネージャーに内緒で染めた」1つ前の12日のポストでは、黒髪×前髪ぱっつんのウィッグをかぶったスタイルを披露していたなえなのさん。今回とはまた別人です。7月18日には「マネージャーに内緒で染めた」と金髪ショットを公開していたので、しばらくは金髪なのでしょう。次回はどのような姿を見せてくれるのか、楽しみですね。
