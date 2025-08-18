厚生労働省の調査によると、2022年に離婚した夫婦のうち、同居期間が20年以上の「熟年離婚」の割合が統計のある1950年以降最多に。離婚にいたる理由はさまざまですが、子育てや住宅ローンがひと段落したあと、「夫婦2人の生活を楽しもう」と考える夫が多いのに対して、妻側は必ずしも同じ気持ちではないケースもあるようで……。事例をもとに、FPの山粼裕佳子氏が「熟年離婚」の思わぬ落とし穴とその回避策について解説します。

60歳女性が親友に漏らした「夫への不満」

「あら、なんだか元気ないわね、どうしたの？」

昌美さん（仮名・60歳）は、友人の百合子さんに尋ねます。

同い年の2人は、中学生時代からの親友。いまでも半年に1度はランチをしたりお茶をしたりする間柄です。今日のお茶会の場所は、昌美さん宅。百合子さんが「ちょっと聞いてほしいことがあって」と相談を持ち掛け、急遽開催される運びとなりました。

「主人のことなんだけど……2年前に退職してからず〜っと家にいるのよ、なんにもせずに」

百合子さんは嫌悪感を顔ににじませ、ポツポツと語りはじめました。

――百合子さんの夫は7歳年上の67歳で、65歳のときに中堅の住宅メーカーを定年退職して以来仕事はしていません。一方、百合子さんはいまも週に3回、スーパーで品出しのパートをしており、月8万円ほどの収入があります。

「朝起きて、私が用意したごはん食べて、新聞読んで、テレビを見るだけの毎日なの。それなのに、私がパートの日でも昼食を準備しておかないと嫌味を言うのよ、ほんとに情けないというか、腹が立つったらないわよ」

溜め込んでいたストレスを吐き出すように、百合子さんは愚痴をこぼします。

しばらく黙って聞いていた昌美さんは、「なるほどね〜」とひと口コーヒーを含んだあと、こう言いました。

「いっそ、離婚しちゃえば？ 残りの人生、不満ばかりじゃつまらないじゃない。一歩踏み出してみてもいいかもしれないわよ」

45歳のときに離婚をして以来、15年間1人で生活してきた昌美さん。百合子さんは以前から、そんな昌美さんのバイタリティある生き方に憧れていました。

「たしかに住むところさえあれば、なんとかなるかもしれない……」

親友に背中を押された百合子さんの決断

離婚して人生を謳歌する昌美がそう言うなら……。

その後、百合子さんは夫と話し合いを重ねること7ヵ月、離婚を成立させたのでした。

離婚に際して、百合子さんの強い希望により、自宅マンションは百合子さんが引き継ぐことになりました。ただし、財産分与としてはマンションの権利だけ。夫の退職金1,500万円は夫が全額もっていくこと。これにより、百合子さんの離婚当時の預金残高は、へそくりとして貯めた200万円のみです。

65歳から受け取る予定の年金受給見込額は、月額7万5,000円。それまでの5年間の収入源は、パート収入しかありません。

早速、百合子さんは店長に相談し、勤務日数と勤務時間を増やしてもらいました。週5日勤務になり、月収は14万円程度に。これだけあれば1人暮らしもなんとかやっていけそうです。

ところが……。しばらくして、百合子さんは「3つの誤算」に気がつきました。

1つ目は「税金」のこと。給与明細をみると、所得税と社会保険料が引かれ、手取り額は12万円ほどになってしまっています。

百合子さんは結婚後、夫の扶養内でパートをしてきたため、社会保険料を負担することなく収入の全額が手取りとなっていました。しかし、離婚すれば夫の扶養に入ることはできず、自身で社会保険に加入しなくてはなりません。

社会保険料は収入のおおむね15％程度。離婚してすぐに会社の社会保険に加入した百合子さんも、同程度の金額が給料から天引きされるようになったのです。

2つ目の誤算は、自宅マンションにかかるランニングコストです。完済していることから住宅ローンの支払いはないものの、管理費と修繕積立金の支払いは毎月発生します。毎月2万5,000円をパート収入から賄うと、生活費として残るのは10万円弱です。

「離婚したら、たまには友人と贅沢なディナーに行きたい」「年に1回はひとり旅にも行きたい」と夢を見ていた百合子さんのセカンドライフに、暗雲が立ち込めます。

さらに数ヵ月後、慣れない生活と仕事量に疲れが溜まってしまったのか、めまいを感じる日が多くなり、百合子さんはしばしば仕事を休むようになりました。時給で働いていることから、休んだ分の収入は当然減ってしまいます。

そのようななか、医療費がかさんでしまい収支はマイナスに。百合子さんは少ない預金を取り崩すしかありませんでした。

厚生労働省「令和4年度離婚に関する統計の概要」によると、離婚件数を100％として、同居期間を5年後ごと（5年未満、5〜10年、10〜15年、15〜20年、20年以上）に分けて統計をとると、同居期間が20年以上の夫婦の離婚割合が統計のある1950年以降最多となっています。いわゆる熟年離婚の多さがうかがえる結果です。

熟年離婚が増加している背景には、経済的に自立した女性が増えていることが挙げられます。以前に比べ、決断のハードルが低くなっているのでしょう。

しかし、離婚後の「家計シミュレーション」を怠ったまま決断してしまうと、今回の事例のように金銭面で困窮してしまうケースも少なくありません。

特にシニア世代の場合、健康面に注意が必要です。病気やケガで計画どおりに収入を得られなくなる可能性を視野に入れ、収入減に備えてあらかじめ当面の生活費を確保しておくなど、離婚前の入念な準備が必要になってきます。

また、収入確保という観点からは、公的年金制度の仕組みにも目を向ける必要があります。

たとえば、離婚時の「年金分割制度」について。年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類がありますが、「3号分割」は相手側の同意なしに請求することができます。一定の要件を満たした人のみに適用されますが、分割された年金は一生涯自分の年金として扱われます。

また、場合によっては、65歳より前に年金をもらうことのできる「年金の繰り上げ受給制度」も検討の余地があるでしょう。

年金を繰り上げる場合、1ヵ月につき0.4％の減額です。その減額率が一生涯続くことになりますが、安定した収入源のひとつではあります。

また、繰り上げ受給を受けながらでも、60歳以降、厚生年金に加入して働くこともおすすめです。これにより、65歳以降の年金受給額を増やすことができます。

離婚を決断する前には利用できる制度を調べ、さまざまなシミュレーションをしておきましょう。このシミュレーションが足りないと、理想と現実のギャップに自身の決断を後悔してしまうかもしれません。

“怪我の功名”…休養をきっかけに家計収支を見つめ直した百合子さん

“怪我の功名”というべきか、休養中、百合子さんは自分の今後についてゆっくり考えることができました。

「無理をして働いて体を壊してしまっては元も子もない」と、支出を減らす方法やパート以外で収入を増やす方法を調べ、「年金分割」や「年金の繰上げ受給」についても知識を得ます。

今後は自身の家計収支を把握したうえで、年金の繰り上げを検討しているそうです。

また、年金の3号分割の請求期限は現在のところ離婚の翌日から2年間。こちらも手遅れにならないように手続きを進める予定とのこと。

百合子さんは自身のセカンドライフについて、ほんの少しだけ前向きに考えられるようになったのでした。

山粼 裕佳子

FP事務所MIRAI

代表