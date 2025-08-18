広瀬すず、忘れられないあいみょんとの初めての食事「初対面のご飯で全てを赤裸々に」

女優の広瀬すず（27歳）が、8月16日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。あいみょんとの初めての食事で「私、なんか忘れられなくて。初対面のご飯で全てを赤裸々にしゃべる」と語った。



プライベートでも親交のあるあいみょんが番組のゲストとして登場。広瀬すずとの初対面は紅白歌合戦の場で、あいみょんは珍しく人見知りしていたが、広瀬はその姿に「やっぱあいみょんってこんな感じなんだっていう。クールなかっこいい感じだったの。ちょっとこう独特の自分の世界持ってんのかな、みたいな」と思ったが、その後、共通の友人を介して食事に行こうという話になった時、広瀬は「人が違いすぎて。待って待って！わかんない！こっち情報量がすごいすごい！ってなって」と振り返る。



広瀬とあいみょんの初めての食事は町の焼肉屋で、広瀬は「あの焼肉、私、なんか忘れられなくて」と言うと、あいみょんも「信じられへんこといっぱい喋ったよな。普通に喋られへんよな。どんなとこでも」と同意。広瀬は「なんであんな初対面のご飯で全てを赤裸々にに喋る、みたいな」と語った。