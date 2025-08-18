ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】東海北陸道 関IC～岐阜各務原IC 事故のため上り線… 【交通情報】東海北陸道 関IC～岐阜各務原IC 事故のため上り線で通行止め （18日午前11時15分現在） 【交通情報】東海北陸道 関IC～岐阜各務原IC 事故のため上り線で通行止め （18日午前11時15分現在） 2025年8月18日 11時15分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 東海北陸道は、事故のため「関IC～岐阜各務原IC」の上り線で通行止めとなっています（18日午前11時15分現在）。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 夏の必需品「ハンディファン」が突然”爆発” リチウムイオン電池による火災事故で死者も… 衝撃と熱に注意 シベリアで出会ったロシア人女性との“禁断の恋” 100歳抑留者が初めて明かす戦後80年の秘密とは？【大石邦彦 取材記①】 関連情報（BiZ PAGE＋） 鎌倉, 慰霊祭, 埼玉, 寺田屋, 上田, 徳島, 老後, 金属加工, 仏壇, フローリング